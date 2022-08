Hombre murió tras se atropellado por un vehículo en Rivera Beach, La Florida

Este martes 16 de agosto, la policía de Rivera Beach dio a conocer que un hombre falleció luego de ser atropellado por un vehículo, mientras él conducía su auto de golf.

Según las autoridades, el conductor del auto se dio a la fuga, mientras que el puente de Blue Heron permaneció cerrado por horas, mientras que la Policía acudía a la emergencia.

“Es un gran tipo, trabaja muy duro como yo y nos ayudamos todo el tiempo. Él me presta su camión y yo a veces el mío y es una situación muy desafortunada, pero muchos de los vehículos que transitan no le dan paso a los carritos de golf como deberían y no entienden que son vehículos registrados para circular en la calle”, indicó a medios de comunicación Chris Rodberg, quien era amigo de la víctima.

Según el vendedor de equipos de pesca, varias personas utilizan ese puente con sus carros de gol para llegar a Singer Island, así como con sus bicicletas eléctricas.

Asimismo, las autoridades afirmaron que el carro involucrado era un Mercedes Benz color negro; respecto al responsable que se dio a la fuga, la Policía se encuentra analizando los videos de vigilancia y pidió a los ciudadanos comunicarse con el condado de Palm Beach, si conocen más detalles del accidente.

Alertan por uso de droga sintética en Florida

Personal médico en el estado de Florida, Estados Unidos, se encuentra preocupado por el aumento de casos de consumo de la droga sintética Eutylone. Todo esto porque, entre los más recientes informes, la autoridad de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) ha detectado, al menos, 8.000 casos de sobredosis.

El Diario de las Américas consigna que, en los últimos meses, dicha droga ha sido la responsable de provocar más de 180 muertes en Florida. En adición, más del 70 % de estos cosas tienen relación con el uso de otras sustancias como el fentanilo, cocaína o metanfetamina. Cada una de las anteriores, con producción y comercialización ilícita, según el reporte.

En consecuencia, los centros médicos y agencias de salud se encuentran alertando sobre el abuso del consumo de drogas no solo en Florida, sino en todos los Estados Unidos, para que se efectúe un control en el manejo de estas sustancias.

De acuerdo con los DDC, Eutylone tiene efectos similares a los que se produce con el consumo de cocaína, metanfetaminas y éxtasis.

Mike Jones, agente jubilado del FBI, dijo al citado medio que esto no es una novedad. “No sorprende que los narcotraficantes mezclen drogas sintéticas para aumentar la potencia y ahorrar dinero”, manifestó.

Sumado a esto, las autoridades trabajan para que los residentes de esta parte de Norteamérica dejen de consumir las drogas sintéticas, añadiendo que Eutylone puede llegar a ser mucho más dañina que la misma cocaína y sus derivados.

Informes oficiales de los organismos de control estiman que la tasa de muertes por el abuso de drogas es alta. De hecho, en La Florida sobrepasa las cifras nacionales, ya que al año hay alrededor de 3.000 decesos por consumo de drogas, únicamente en este sector.

Inclusive, los análisis detallan que hay más muertes por la irresponsable acción de abuso de sustancias, que por violencia armada o accidentes de tránsito.

¿Qué es la droga Eutylone?

Los CDC explican que la droga sintética Eutylone es una sustancia estimulante para el sistema nervioso y, por lo general, se distribuye como un producto que no es una droga, sino como sales de baño, cuando en realidad sus efectos demuestran lo contrario, según los expertos.

Una de las razones por las que estiman que hay aumento de consumo de estas sustancias es porque hay un “uso de tabletas falsificadas”, las cuales dan paso a “muertes por sobredosis de drogas con intención no intencional e indeterminada”.