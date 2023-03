Hombre se divorció a los 99 años y así ha cambiado su vida: “me estaba enfermando”

El matrimonio para toda la vida es una premisa que suele caracterizar los vínculos ‘antaños’ en los que una ruptura, tras décadas de convivencia, no es necesariamente una constante. Sin embargo, un individuo se convirtió en testimonio de que la edad no es impedimento para tomar algunas ‘resoluciones’ y emprender nuevos caminos, lejos de lo que terceros puedan considerar.

Un argentino, identificado como Mauricio y hoy en día de 102 años, entregó detalles sobre la decisión tomada hace tres años que, según él, cambió su vida por completo. A los 99 años este hombre decidió poner fin a su matrimonio y ahora asegura ser una de las personas más longevas en dar ese paso.

Argentino se divorció a los 99 años y ahora dice que se le fueron "todos los males". - Foto: Getty Images / TolikoffPhotography

En entrevista con el programa Nosotros a la mañana, emitido por el canal El Trece, Mauricio reveló, a propósito de su reciente cumpleaños, el porqué tomó aquella determinación y cómo ha cambiado su vida desde entonces. Entre las transformaciones que menciona está el poder compartir el amor de su familia y hasta decir adiós a ‘problemas’ de salud.

Así ha cambiado su vida

El argentino aclaró que el divorcio había sido con su segunda esposa. A la primera y madre de sus hijos afirmó que la llevaba “siempre en mi corazón”, pese a su muerte a los 63 años por un cáncer, cuatro de los cuales ella libró una batalla contra la enfermedad.

El adulto mayor contó que antes de su separación estaba presentando hipertensión y taquicardia, además de sentirse “muy mal todo el día”.

Mauricio contó su historia de vida en Nosotros a la mañana: ¡Hoy cumple 102 años! @santizeyen pic.twitter.com/FBWcSuWeQ0 — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) March 20, 2023

“A los pocos dos o tres meses se me pasaron todos los males (...). Estoy disfrutando del cariño de mis hijos y de toda la gente que me conoce”, añadió. También recalcó que no pasa por alto la asistencia al médico para los exámenes de control, pero que no tiene “absolutamente nada grave”.

En su día a día no deja de lado la actividad física y a esta dedica, por lo menos, 40 minutos cada jornada: “Trato de caminar, cuando no puedo en el parque (entonces) en el balcón, pero no estoy sentado sin hacer nada”.

El ‘secreto’ de la longevidad

Cuando le interrogaron sobre el secreto para una larga vida, Mauricio no dudó en responder que eran varios factores. Principalmente, resaltó como “guía” el hecho de no guardar rencores y procurar un camino en el que, por el contrario, reinen otros sentimientos hacia los demás.

“Se puede vivir muchos años teniendo mucho amor a toda la gente. La mejor receta me la enseñó un poeta que dijo ‘cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón conque vivo, cardo ni ortiga cultivo... cultivo una rosa blanca’”, dijo.

El adulto mayor afirma que goza de buena salud y que aclaró que el divorcio fue con su segunda esposa. - Foto: Getty Images / Thanasis Zovoilis

Además, este hombre reveló que no está alejado de las nuevas tecnologías y, aunque no domina todas las herramientas, se defiende en la navegación de redes sociales como Facebook y WhatsApp. Sobre sus dificultades de visión y escucha utiliza la opción de zoom en la pantalla y audífonos para sacar provecho de internet.

Como Mauricio, la historia de una adulta mayor también se convirtió en tendencia cuando reveló que se había divorciado, luego de “tantos años” casada. Según compartió @aidasedanolaAbuela, su ahora expareja la limitaba hasta con la comida que se ponía en la mesa.

Internautas felicitaron a la adulta mayor por la decisión de separarse, luego de que esta asegurara que vivía restringida. - Foto: TikTok @aidasedanolaabuela

Aunque reconoció que el proceso no ha sido ‘fácil’, la mujer afirmó que goza de una libertad en la que puede decidir hasta por las cosas más sencillas sin presiones de ninguna clase. La tiktoker aseguró que su exesposo se quedó “con todo” tras la ruptura, pero que nada se compara con la sensación que vive ahora.