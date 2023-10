Huracán Lidia: esta fue la devastación y víctimas que dejó tras su paso por México

Hacia las 10:20 a. m. (hora local) Alfaro resaltó el trabajo de más de 3.000 servidores públicos, en materia de atención y prevención. “Se hizo un gran esfuerzo y los resultados son muy positivos. (...) Los efectos no fueron lo terribles que pudimos haber esperado. (...) Las afectaciones son menores, donde hubo mayor impacto curiosamente no fue en la costa”, dijo.

Se consideró “extremadamente peligroso”

En octubre de 2015, el Pacífico mexicano sufrió el impacto de Patricia, el huracán más fuerte en los registros meteorológicos, pues sus vientos sostenidos estuvieron en 325 kilómetros por hora. No obstante, a su paso solamente dejó daños materiales al tocar tierra en un área despoblada.

El llamado de López Obrador

Sin embargo, en las calles aún se veían a algunas personas a quienes el fenómeno sorprendió. “Iba a ir a mi casa, pero está muy retirado, me voy a tener que resguardar en otro lado. No hay nada de transporte, me agarró desprevenido”, dijo Hersón Rodríguez, un entrenador de 35 años.