Impactante: hombre que practicaba surf fue atacado por un tiburón en las costas de Estados Unidos

El ataque se presentó cerca a Halifax, en las costas de Estados Unidos, “Ayer si me mordió un tiburón. Estuve fuera casi un par de horas y vi unos cuantos tiburones pequeños aquí y allá, nada lo suficientemente grande como para que yo no pudiera entrar. Estaba remando después de una ola y no sé, tal vez uno de esos tres tiburones se aferró a mi mano izquierda. Sentí dientes afilados y presión”. Comentó Lyles en su último post publicado en su cuenta de Instagram.