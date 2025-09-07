Suscribirse

Descubra el mejor destino para surfistas en Estados Unidos; no es California, ni Florida

Olvide las olas clásicas de la costa este y entérese de cuál es el lugar en donde se encuentran las olas perfectas para surfistas novatos y expertos.

7 de septiembre de 2025, 7:27 p. m.
Las mejores razones para visitar Hawái en este 2025
Surfistas aprovechan las mejores olas fuera de los lugares tradicionales de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Estados Unidos logró posicionarse en la lista de las islas más populares de 2025 para quienes aman practicar surf.

Se trata de Oahu, un lugar perfecto para deportistas aficionados y para los que ya dominan el tema. Sus playas y el oleaje hacen de este lugar el mejor para quienes desean enfrentarse a las olas.

Contexto: El horario de verano en Estados Unidos termina antes en este 2025: este será el momento en el que debe ajustar su reloj

Oahu, el mejor destino para practicar surf en Estados Unidos

Esta isla queda ubicada en Hawái, considerada la tercera más grande de este estado.

Es uno de los destinos preferidos para quienes quieren practicar surfing, de acuerdo al listado de Expedia.

Es una playa que se caracteriza por tener tanto olas suaves, como intensas, por lo que es un lugar para que cualquier deportista pueda practicar surf sin dificultad.

Además, es uno de los lugares conocidos por ser la cuna de este deporte, según se registra en la American Surf Magazine.

Si usted es un surfista experimentado, puede dirigirse hacia la Costa Norte, en donde encontrará playas como Banzai Pipeline y Waimea Bay.

Pero si usted es un aficionado y está dando sus primeros pasos en este deporte, puede ir hacia la Costa Sur, a la playa de Waikiki, donde el oleaje es suave.

Según National Traveler, Oahu cuenta con un clima tropical y está dividida en 4 regiones: Costa de Barlovento, North Shore, Costa de Sotavento y Oahu Central.

Si planea surfear en Oahu, llegue con suficiente tiempo para aclimatarse y observar las condiciones del mar.

El invierno, ofrece las olas más grandes y desafiantes, mientras que lo meses de verano son más seguros para los principiantes.

Es importante respetar las reglas locales y la cultura del surf.

Además, considere tomar clases con escuelas certificadas, para perfeccionar su técnica y disfrutar de manera segura esta experiencia.

Surfer jumping at the sunset
Oahu, la isla ideal para practicar surf. (Imagen de referencia, no corresponde al lugar). | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las playas para surfear en Estados Unidos

Además de las playas de Hawái, Estados Unidos cuenta con playas en otros estados que son muy buscadas por los surfistas.

Es así como puede encontrarse con playas como Mavericks, Huntington Beach, Malibu, Trestles, Santa Cruz o costas de La Jolla.Montauk, en Nueva York, y Cocoa Beach,en Florida.

Contexto: Las mejores ciudades de EE. UU. para los latinos pensionados: aquí es donde puede disfrutar su jubilación

Consejos para quienes quieren practicar

Para quienes están comenzando a incursionar en este deporte, es necesario tener paciencia y tomar las medidas necesarias para protegerse.

Según la escuela Watsay Surf School, una de las claves es practicar el movimiento de “pop-up” (ponerse de pie en la tabla) en tierra antes de intentarlo en el agua.

Con esto, usted desarrollará memoria muscular y confianza. Además, es fundamental elegir una tabla adecuada: las tablas largas y de espuma ofrecen mayor estabilidad y son ideales para principiantes.

La postura juega también un papel crucial, mantener el cuerpo centrado y los pies alineados correctamente, mejora el equilibrio y facilita el control de la tabla.

YouTube video player

