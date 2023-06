Impactante: ‘streamer’ fue víctima de robo en plena transmisión en vivo

- Foto: Via Szeta/Twitter/ @mauroszeta/Captura de video

En video quedó registrado el momento en el que el conocido streamer argentino Bruno Kruszyn, conocido como Brunenger, sufrió un violento robo mientras transmitía en vivo.

El hecho ocurrió en el barrio Balvanera de Buenos Aires, en la noche del pasado sábado 10 de junio, en un hecho que fue rechazado por las personas que en ese momento seguían la transmisión y que vieron en tiempo real el hecho delincuencial.

Brunenger se encontraba en un vehículo en el que trabaja para una reconocida plataforma de servicio de transporte, cuando fue sorprendido por un delincuente que rompió uno de los vidrios laterales del automotor para robarlo.

Durante las horas de trabajo transmite en directo a sus seguidores. Normalmente, inicia sus en vivo en su cuenta personal en Instagram “IRL (en tiempo real), Uber toda la noche en Kick”.

En las imágenes se puede ver al creador de contenido, quien estaba trabajando en el vehículo, se encontraba parqueado en la calle Belgrano al 2900 esperando a una pasajera.

Aprovechó ese momento para transmitir para su cuenta de Kick, donde lo siguen más de 300.000 usuarios. Mientras una cámara grababa, él tenía otro celular en la mano.

El delincuente rompe violentamente el vidrio de la puerta derecha que da hacia el asiento del acompañante. - Foto: Via Szeta/Twitter/ @mauroszeta/Captura de video

En el video se observa cuando un hombre, con gorra y chaqueta negra, se acerca hacia el vehículo, mientras lo observa detalladamente.

El delincuente rompe violentamente el vidrio de la puerta derecha que da hacia el asiento del acompañante, lo que sobresalta al streamer, que se asusta y mira hacia su costado, sin entender del todo lo que estaba sucediendo.

🚨 ASÍ LE ROBARON AL STREAMER BRUNENGER

- Fue en Belgrano al 2900, Balvanera

- La víctima estaba en el auto cuando fue sorprendido por un delincuente

- "Por suerte no me pasó nada", dijo el streamer que fue abordado cuando hacía una transmisión en vivo pic.twitter.com/abehfZlS9C — Vía Szeta (@mauroszeta) June 11, 2023

De acuerdo con Brunenger, el antisocial se llevó justamente el celular con el que estaba realizando la transmisión en vivo.

Precisamente, lo último que se pudo ver fueron los vidrios de la ventanilla que saltan sobre el joven y luego, se cortó la transmisión del video, dejando toda la pantalla en negro, sin registrar ni imagen ni sonido, ya que el ladrón se llevó el aparato que estaba grabando.

Este corte repentino preocupó a los seguidores del streamer, puesto que no sabían qué había pasado después, sin embargo, logró conectarse nuevamente y contar lo sucedido.

Luego que el ladrón rompe el vidrio sobresalta al streamer que se asusta y mira hacia su costado, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. - Foto: Via Szeta/Twitter/ @mauroszeta/Captura de video

“Me acaban de robar. Me conecté para contarles. Tenía el teléfono con el soporte, estaba esperando a la pasajera, frenó una moto, se bajó el chabón corriendo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono, salió corriendo, cogió la moto y se fue”, dijo el creador de contenido.

Igualmente, señaló que aunque se percató de la presencia de la motocicleta, todo pasó muy rápido: “Fue en un segundo”, indicó.

Tras el episodio, mostró cómo había quedado su auto lleno de vidrios y con el vidrio de la ventana del acompañante completamente rota.

Entre tanto, las autoridades señalaron que se inició una investigación para tratar de dar con el paradero del antisocial y determinar si estaba acompañado por otra persona. (Photo by Pablo Barrera/Anadolu Agency via Getty Images) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Mensajes de respaldo

Tras la publicación, varios internautas manifestaron su apoyo al streamer, mientras que otros cuestionaron que haya sucedido el hecho y aseguraron que se trataba de una puesta en escena.

“Igual estaba regalado, no debes confiarte”. “No lo sé Rick”. “Fue un mal viaje verlo en vivo”. “Cosas que pasan al trabajar en la calle de noche en taxi”. “Lamentablemente, hay que estar superatento en las calles de Argentina”. “Supongo que hiciste la denuncia en la Policía, porque si no, es falso”. “Más atento, hermano”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Al responder a esos mensajes, el streamer escribió: “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”.

Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacia el stream de uber pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes ❤️ — Brunenger (@brunenger) June 11, 2023

Entre tanto, las autoridades señalaron que se inició una investigación para tratar de dar con el paradero del antisocial y determinar si estaba acompañado por otra persona.