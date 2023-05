Increíble: esta es la cifra millonaria que una mujer invirtió para salvar la vida de su gato

Una mujer en Escocia contó su historia en redes sociales sobre la inversión millonaria que ha hecho para salvar la vida de su gato, y dejó a mucha gente asombrada. Se trata de Kelly Boyle, quien ha dicho que ha gastado más de 30.000 dólares, unos 132 millones de pesos colombianos, en su gato Rascal que sufre de asma.

Cómo inició

La mujer había empezado a vivir con su gato desde 2014, cuando lo compró, las molestias iniciaron cuatro años después, a partir del año 2018.

El gato inició sus síntomas con una tos leve, Kelly asumió que se trataba de una bola de pelo alojada en su cuerpo, que le causaba ese síntoma, pero poco a poco se fue convirtiendo en algo más permanente, le daban “ataques fuertes”, hasta seis veces al día.

Esta enfermedad al igual que en los casos humanos, se controla mediante inhaladores. - Foto: Getty Images

Kelly buscó un veterinario para diagnosticar tratar a su mascota, tras varios exámenes de radiología y laboratorios de sangre, identificaron la condición, que resultó ser asma felina, una enfermedad que afecta hasta al 5 % de los gatos en todo el mundo, de acuerdo con datos de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

Kelly afirma que al inicio sintió una gran sorpresa: “Nunca antes había oído hablar del asma felina y el veterinario me dijo que estaba luchando por respirar, debido a la inflamación en sus pulmones. La única opción de tratamiento era un inhalador, que no me veía capaz de usarlo con él” asegura.

Finalmente el gato aprendió a utilizar los inhaladores, actualmente necesita tres al día. - Foto: Getty Images

Dice que Randal, no tenía el perfil de un gato que podía facilmente vivir con un inhalador: “Tendría que colocárselo sobre la cara para que pudiera respirar el medicamento, pero es muy independiente y nada cariñoso”.

Pero finalmente, el gato aprendió a utilizar los inhaladores, actualmente necesita tres al día: “Naranja por la mañana, púrpura por la noche, y uno azul para los brotes repentinos, que necesitará por el resto de su vida” afirma la joven.

Los gastos

De acuerdo con el diario británico The Miror, la mujer llegó a acumular gastos por £25,000 libras esterlinas en el tratamiento del asma de su gato, esto es en pesos colombianos unos 132 millones.

“Cuando fue diagnosticado, todos los costos se acumularon rápidamente y en el primer año, gasté más de £6,000 solo en su tratamiento (llo que equivale a unos 32 millones de pesos)”, pero asegura que a pesar del dinero que ha invertido, todo ha “valido la pena”.

“Estaba muy conmocionada y me preguntaba qué iba a hacer, cómo iba a manejar y lo más importante, su esperanza de vida” afirma la mujer mientras hace un recuento de todo el proceso.

Cuenta que pasó días de angustia tras el diagnóstico: “No podía dejar de entrar en pánico y pasé muchas noches sin dormir preocupándome por mi pequeño”.

Imagen de referencia. “No podía dejar de entrar en pánico y pasé muchas noches sin dormir preocupándome por mi pequeño”, dice la mujer. - Foto: Getty Images

La mujer tiene en su apartamento una cámara para gatos en todas las habitaciones, para asegurarse de poder vigilar su respiración.

Kelly quiere difundir el mensaje para que otras personas en el mundo sepan lo que es el asma felina y entiendan como tratarla.