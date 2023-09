Increíble: nació un pollito de cuatro patas; así se ve

El caso es más extraño porque la gallina que dio a luz al pollo no tenía ninguna anomalía ni problemas de salud, tampoco tenía ninguna deformación en su cuerpo por lo que no se esperaba que sucediera este impactante suceso.

Según cuentan los medios locales, la familia confirmó que el animal no cuenta con ningún problema de salud notable y que esta condición genética no le ha requerido ninguna molestia que le haya afectado su alimentación o sus actividades normales en su nueva y corta vida.

Llama la atención que las extremidades adicionales no crecieron uniformemente con las otras dos por lo que las 4 no pueden estar apoyadas sobre el suelo todo el tiempo, algo que si bien no resulta útil para el ave tampoco es un estorbo en su vida diaria.