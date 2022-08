Indignación por joven que posó desnuda para fotos de su graduación en Universidad de Florida

Indignación y desconcierto ha generado en el estado de Florida, Estados Unidos, el caso de una estudiante de maestría de la Universidad de A&M, conocida por sus siglas Famu, quien en el marco de las fotografías para su graduación decidió sorprender con una serie de imágenes que rompieron con los estereotipos y que buscaban enviar un mensaje de ‘aceptación’ y amor por su cuerpo, razón por la que optó porque estas fueran tomadas desnuda, vistiendo solo unos tacones y un peluca que hacía alusión al personaje mitológico de medusa, con una serie de ‘serpientes’ en su cabeza, animal que a su vez es el símbolo de la referida institución educativa.

Aunque la mujer, identificada como Terica Williams, decidió explicar la razón de sus fotografías, afirmando que no está de acuerdo con las personas que toda su vida la han juzgado por su forma de vestir, y han cuestionado sus capacidades intelectuales, asegura que actualmente se encuentra feliz por sus logros y por poder demostrar que con solo 24 años sigue cumpliendo sus metas. La acción, que además ha sido compartida en las redes sociales, ha despertado una ola de críticas que incluso suscitaron la apertura de una investigación por parte de la universidad, institución que también cuestionó que se usara su campus para tomar unas fotos tan ‘reveladoras’.

“Soy la prueba viviente de que la ropa no te define. Alenté a todos a abrazar sus cuerpos y salir de las normas sociales”, precisa la mujer a través de sus redes sociales, en momentos en los que se convirtió en el blanco de una ola de violencia simbólica y verbal a través de las diferentes plataformas sociales por parte de otros miembros de la comunidad educativa, quienes recriminan que la mujer adelantara un acto, que aunque a los ojos de muchos es artístico, por otros es tomado como obsceno; más aún, si se tiene en cuenta que algunas de las fotografías fueron tomadas en lugares emblemáticos del campus universitario, como la estatua de Rattler, una mascota de la serpiente cascabel símbolo de la institución.

En el marco de la polémica, incluso algunas voces disidentes cuestionaron si, dado el escándalo despertado por la mujer con la publicación de las referidas publicaciones a final del mes de julio, la universidad debería replantear la posibilidad de otorgar o no el título para el que aplica la mujer, una maestría en educación.

Los detractores de la mujer señalan que, debido a las fotografías desnuda, la joven está enviando un mensaje contrario al que dice querer mandar, al destacar su cuerpo sobre su inteligencia.

Si bien el campus decidió emprender medidas para evitar que la conducta de la mujer pudiese ser repetida por otros estudiantes, extremando las leyes de permanencia en el campus y los sistemas de vigilancia, también decidió emprender una investigación puntual, según anunció a medios locales el vicerrector de la Universidad, William Hudson Jr.

En el marco de la polémica, la mujer decidió compartir las referidas imágenes a través de sus redes sociales, afirmando que “cualquiera que me conoce sabe que me he estado vistiendo provocativa toda mi vida”, pero aclarando también el mensaje real que quería enviar con sus fotografías.

Una publicación posterior de la mujer, ahora vestida de gala, cuestiona a quienes buscaron que la Universidad le revocara el título, celebrando que, en tanto ella trabajó por él y cumplió con los requisitos para ello, este no puede serle revocado.

“Si quieres que Famu retenga mi título, entonces eres de las serpientes reales”, afirmó la mujer, en una clara alusión a la mascota de la universidad, y haciendo un símil de sus detractores con el ‘animal venenoso’.

En otra de las publicaciones, la mujer celebra el haber podido convertirse en una de las pocas mujeres de su raza, afrodescendiente, en conseguir cierto nivel de ocupación, refiriendo la lucha que ello ha significado y evocando a otras mujeres que, en lo corrido de la historia de su país, han luchado.