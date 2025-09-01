Indignante; conductor de DiDi se fugó con el equipaje de dos turistas en Argentina, el hecho quedó registrado en video

Dos turistas tomaron un viaje solicitado a través de la plataforma de Didi en Berástegui, una ciudad en Argentina, con destino al hotel Sheraton. Los testigos aseguraron que al llegar al lugar, el conductor del vehículo aseguró que no podía acercarse a la entrada y debía dejarlos en la parte de afuera del hotel.

Cuando los extranjeros descendieron del vehículo, el chofer decidió acelerar e intentar escapar con sus pertenencias y en la maniobra, uno de ellos resultó lesionado ya que se aferró al carro para tratar de detenerlo.

El conductor había asegurado que no tenía la documentación requerida para ingresar al complejo hotelero.

🚨 ASÍ UN CHOFER DE DIDI QUISO ROBAR LAS VALIJAS DE TURISTAS Y LESIONÓ A UNO DE ELLOS

- Fue en la puerta de un barrio cerrado de Berazategui.

- Lo atrapó la policía en Lanús

- Uno de los turistas rusos lesionado fue internado. pic.twitter.com/XlVq3rcd3u — Vía Szeta (@mauroszeta) September 1, 2025

Miembros de la seguridad privada del barrio donde se presentaron los hechos dieron aviso a las autoridades, lo que motivó la intervención del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 3ª de Berazategui, quienes tras activar la búsqueda, lograron rastrear el vehículo hasta una vivienda en Lanús.

El conductor de 29 años fue detenido e identificado como el responsable del incidente, según el diario La Nación.

El operativo ayudó a incautar el vehículo de marca Toyota Etios el cual fue usado para el intento de robo también lograron recuperar una laptop, un iPad con auriculares, pasaportes, un bolso, lentes, ropa y otras pertenencias de los turistas.

Finalmente, el juez de Garantías Nº 7, Gustavo Alejandro Mora, validó las actuaciones judiciales. El chofer quedó formalmente acusado por robo y arrestado en espera del curso de la justicia.

Algunos de los elementos recuperados por la policía | Foto: X/@mauroszeta

Además, se investiga si este caso es aislado o si existe vínculo con otros robos recientes en la zona sur del conurbano; se analizan cámaras, denuncias similares y posibles cómplices que habrían facilitado el hecho.

El fiscal Cristian Granados, perteneciente a la UFI N.º 2 de Berazategui, solicitó de manera urgente un allanamiento, donde finalmente se encontró al chofer que era buscado y, junto a él, gran parte de lo sustraído.

El individuo fue arrestado en Monte Chingolo aproximadamente una hora más tarde del episodio: vestía prendas de la víctima y, ocultas bajo una cama, aparecieron las valijas.

🚨 ACUSAN A CHOFER DE DIDI DE ROBARLE PERTENENCIAS A TURISTAS RUSOS Y DE LESIONARLOS

- La investigación la realiza la comisaría tercera de Berazategui.

- Todo ocurrió en el acceso al barrio GreenVile pic.twitter.com/MKMGnkIVtP — Vía Szeta (@mauroszeta) August 31, 2025

Según informaron las fuentes vinculadas a la investigación, lo único que no se recuperó fueron unos pendientes, 20 mil pesos y 100 dólares, según el diario Infobae.

El fiscal que llevó a cabo la investigación, ordenó la detención del sospechoso de 29 años, acusado del delito de robo simple.