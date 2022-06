Inna Afinogenova, periodista rusa, explica su salida de RT, medio de comunicación del Gobierno

En los últimos días, se ha levantado un sinfín de especulaciones sobre la salida de la reconocida periodista de origen ruso, Inna Afinogenova, del medio RT, un canal de televisión por cable financiado por el Gobierno de Vladimir Putin.

Recientemente, en un video publicado por ella misma, se conoció que ya no trabaja más para el canal y allí la expresentadora reflexionó sobre el conflicto que se desata hoy en día entre Rusia y Ucrania, además de hablar sobre la cobertura de los medios de comunicación.

En el video se declaró “abiertamente en contra del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia”. Sobre el hecho, han surgido muchas especulaciones sobre su salida del canal, pues hay quienes hablaron sobre una censura.

No obstante, en su cuenta de Twitter, la periodista decidió explicar realmente su postura y su salida del medio gobiernista.

Sobre la “censura de Putin” (que yo jamás mencioné, reitero):



- Me fui porque no estaba de acuerdo con la guerra.



- Al no estar de acuerdo con la guerra, no quería verme en la tesitura de defender cosas que no puedo y sobre todo no quiero defender. 👇🏼 — Inna Afinogenova (@inafinogenova) June 27, 2022

En un primer momento la periodista se refirió a la censura, pero aclaró que ella jamás habló sobre algo así. “Sobre la ‘censura de Putin’ (que yo jamás mencioné, reitero): – Me fui porque no estaba de acuerdo con la guerra. – Al no estar de acuerdo con la guerra, no quería verme en la tesitura de defender cosas que no puedo y sobre todo no quiero defender”.

Sobre la misma línea, Afinogenova señaló que en Rusia sí existen multas y penas de cárcel por ‘desacreditar’ el accionar del Gobierno, aunque no son tan exageradas como otros medios las hacen ver.

“Las leyes aprobadas en Rusia que suponen multas y penas de cárcel por ‘desacreditar las acciones de las FFAA’ son un hecho. Por supuesto, muchos medios mainstream se han encargado de exagerarlas o desinformar al respecto, pero eso no quita para que existan”.

Así mismo, señaló que hay varios casos abiertos contra periodistas por condenar la invasión de Rusia en Ucrania. Además, señaló que la censura que se le aplicó a RT, su antiguo medio, y Ahí Les Va en EE. UU. es una vergüenza.

“Y para que haya decenas de casos abiertos contra periodistas, también. Por condenar la invasión en Instagram, por ejemplo”.

Siguió escribiendo en su cuenta de Twitter: “La censura aplicada a RT y a Ahí Les Va en la UE y EE.UU. es una vergüenza a la altura de esas leyes. Y las diversas formas de justificarla no dejan de ser un ejercicio de cinismo distópico por parte de quien lo hace”.

Finalmente, la periodista pidió a las demás personas que no pongan palabras que no ha dicho en su boca.

“Por favor, dejen de poner en mi boca cosas que no dije y omitir las que dije y no les conviene mencionar. Dirigido tanto a los que me apoyan ahora, como a los que me apoyaban antes”, dijo.

Actualmente, la presentadora trabaja en Público, y en el podcast La Base, en donde se encargará de realizar análisis sobre la coyuntura internacional y geopolítica. Además, se centrará en Latinoamérica.

¿Qué es RT?

RT o Rusia Today es un canal de televisión por cable financiado por el Gobierno de Vladimir Putin, con un presupuesto anual de más de 500 millones de dólares, superior al de la BBC de Londres. Opera en varios países y genera contenido en inglés, español, francés, alemán, árabe y ruso. Está en la lista de activos estratégicos del Gobierno de Rusia y figura adscrito como una organización estatal ante el Ministerio de Justicia de ese país.

¿Por qué es importante conocer sobre el origen y los planes de este canal ruso en Colombia? Primero, tiene un canal de cable en todo el territorio nacional y en los últimos años ha desarrollado una estrategia agresiva en redes sociales. En Hispanoamérica, RT en Español cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Twitter, 4,3 millones en YouTube y 18 millones en Facebook. Su cara más visible en Colombia es Inna Afinogenova, una carismática y sarcástica presentadora de origen ruso que habla el idioma español perfectamente.