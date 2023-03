Insólito caso: hombre acudió al hospital para ser atendido por problema en una pierna, pero le fracturaron la otra

Emilio Castro Rodríguez es un adulto mayor peruano que enfrenta una odisea al estar convaleciente por cuenta de sus piernas. Según él, la negligencia del centro asistencial donde fue a recibir atención médica es la responsable de que ahora no sea una, sino dos extremidades las que lo mantienen postrado en una cama. Por ello, su familia exige respuestas.

Todo comenzó luego de que a Castro le tuvieran que amputar la pierna izquierda y en el hospital donde le hicieron el procedimiento, a comienzos de mes, indicaron que debía tratarse una herida producto de la cirugía que se realizó en otro centro médico. La unidad a la que se trasladó fue el policlínico San Nicolás, donde, de acuerdo con su relato, se avivó el padecimiento.

Al adulto mayor le amputaron su pierna izquierda a comienzos de marzo (imagen de referencia de instrumentos quirúrgicos). - Foto: Getty Images / Six_Characters

Según informó ATV, que visitó en su residencia al anciano, su otra pierna resultó fracturada el 15 del mes en curso, después de que el personal médico hiciera una fuerza ‘indebida’ sobre esta y le provocara la lesión. El paciente aseguró que “al momento de bajarme de la camilla me apretaron, el doctor me ha cogido, me ha apretado, me ha fracturado”, señaló.

“Ya no podía aguantar el dolor”

El afectado afirmó que no recibió la atención debida por parte del doctor, sino que este le indicó que debía retirarse, pues lo esperaba otro paciente. “El problema es que ya no podía aguantar el dolor, ya no podía mover la pierna. (Era) un dolor intenso y no podía soportarlo”, continuó el peruano,

y agregó que el médico le dijo que debía hacerse una radiografía.

Una familiar detalló a ATV que el profesional en el policlínico San Nicolás tomó a Rodríguez de su cadera y, pese a los gritos del hombre, aseveró no haber recibido auxilio. Además, comentó que una enfermera les dijo que adelantarían una radiografía para ‘demostrar’ que el doctor “no le había hecho nada”.

Antes de la lesión, el hombre (quien acudió al lugar en cuestión solo por la limpieza de una herida) “se ayudaba, subía, bajaba, se estiraba, volteaba y ese fue el peor día porque ya vino con la otra pierna fracturada”. Según la familiar, el error llegó cuando el médico “lo cargó” de la pierna, mas no de la cadera, y “es ahí cuando él (adulto mayor) grita”.

La respuesta del servicio médico

Por su parte, la Red Prestacional Sabogal emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido con Emilio Rodríguez Castro y se comprometió a evaluar cuáles fueron las atenciones que se le brindaron. Además, el organismo dijo que buscaría determinar si hubo alguna falla en los protocolos de atención que llevaran a ese desenlace.

La Red Prestacional Sabogal aseguró que buscaría determinar si hubo negligencia en la atención al paciente y, de ser así, "iniciar las investigaciones". La familia exige respuestas. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Chris Ryan

En caso de “incumplimiento” se van a “iniciar las investigaciones respectivas”, se lee en el texto, recogido por ATV: “Dada la complejidad de salud que tiene el paciente hemos activado las visitas domiciliarias de control de la Red Prestacional Sabogal con el objetivo de brindarle cuidado y seguimiento permanente”.

Fue a dar a luz y salió sin una mano

Otro caso que comprometió la atención de un centro asistencial se presentó en Brasil cuando una joven de 24 años fue a dar a luz, pero su regreso a casa lo hizo con una mano amputada. El hecho se presentó en Río de Janeiro, en octubre del año pasado, a pesar de que no hubo complicaciones con el nacimiento de su bebé.

Los inconvenientes siguieron a una hemorragia (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / SerrNovik

El ‘dolor de cabeza’ llegó luego, una vez registró una hemorragia y, en búsqueda de estabilizarla, le inyectaron un medicamento en su mano izquierda, informó G1. Posteriormente, la joven empezó con un dolor que después se evidenció con una apariencia morada de esa extremidad.

Finalmente, tuvo que ser trasladada a otro hospital donde se concluyó que el estado de su mano no dejaba otra alternativa más que amputarla. Para establecer si hubo negligencia en el primer lugar donde la atendieron, se abrió una causa legal.