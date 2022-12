Insólito: Joven pidió permiso para faltar el primer día de trabajo, no se lo dieron y renunció

El año está por finalizar y para muchos sigue siendo un reto encontrar un lugar donde tener la oportunidad de explotar sus habilidades y devengar un mejor salario. Hay para quienes el factor económico no necesariamente se ubica en primer plano y buscan, inicialmente, que su hoja de vida sea tenida en cuenta e ir escalando poco a poco.

Una joven se hizo viral en TikTok, después de que la red hiciera lo suyo y difundiera un episodio en el que antes de empezar formalmente a trabajar ya estaba presentando varias exigencias. Lo insólito es que no pasó ni siquiera una semana en el nuevo empleo, cuando decidió apartarse de las que serían sus funciones.

Desde el comienzo la relación entre la nueva empleada y el lugar al que aplicó no vaticinaba un desarrollo a largo plazo. Un día antes de empezar a trabajar, la joven pidió permiso para faltar y a ello sumó otras peticiones que no esperaba recibir quien, aparentemente, era la jefe inmediata.

“Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? mira: es que mañana arrancaba a trabajar ahí en donde tú estás. Bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana porque tengo unas cosas que hacer, unas vueltas? Gracias, espero tu respuesta”, fue el primer audio enviado a quien ocupaba un rango superior.

“¿Hay comida y esas cosas?”

En seguida, trasladó otro mensaje en el que le planteaba una alternativa diferente en caso de que su ausencia no fuera una opción. En este le consultaba si era factible que llegara un poco más tarde, después del medio día, y aprovechó para preguntarle a qué hora tenía la merienda.

Antes de recibir siquiera la primera respuesta continuó con preguntas sobre los beneficios que tendría desempeñándose en ese lugar. “¿Hay comida y esas cosas?, ¿puedo tomar mate, café?”, continuó. En ese momento llegó la esperada reacción de su jefa, quien no dudó un segundo antes de fijar las condiciones y poner las ‘cartas sobre la mesa’.

“Escúchame una cosa: ni siquiera te presentaste a la reunión de trabajo, ¿y ya vas a faltar? No, no. Si llegas al medio día no tienes hora de descanso, no tienes mate, no tienes nada. Llegas derecho a limpiar pisos”, se le escuchó a la mujer, quien dejó entrever un tono de molestia.

Al ver que sus superiores no habían accedido a aquellas solicitudes, la joven no fue vacilante para manifestar que, siendo así, no le servía el trabajo. “Nos vemos la próxima, el año que viene, capaz que tenga suerte”, dijo. Sin embargo, poco después siguió con sus dudas: “si yo no llegara a faltar mañana, ¿cuánto me van a pagar y cuándo voy a tener la licencia y el aguinaldo? Eso es lo que me interesa”, terminó.

Los comentarios en redes sociales no dieron escapatoria a la “nueva empleada” por el número de solicitudes y ‘peros’ antes de empezar como tal sus actividades. Algunos compartieron que en sus sitios de trabajo habían sucedido casos similares, mientras que otros criticaron que se plantearan tantas preguntas cuando ni siquiera llevaba unos días desempeñándose.

“Ni empezó y piensa en licencia”, “Y la gente que necesita laburar no consigue nada”, “Le faltó preguntar si le podían dar un adelanto”, “La gente de Recursos Humanos estaba mirando el Mundial cuando le tocó la entrevista”, “En donde trabajo entró una mujer un lunes, martes renunció y el viernes preguntaba si podía volver”, hacen parte de las reacciones recopiladas.

Hasta el momento la escena, como parte de una conversación en WhatsApp, tiene más de tres millones de visualizaciones y miles de comentarios.