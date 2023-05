Insólito: reconocida tiktoker asegura que demandó a sus padres por haberla procreado “sin su permiso”

En la actualidad, traer hijos al mundo es uno de los debates que más fuerza ha tomado en los últimos años, y más teniendo en cuenta que los jóvenes hoy en día tienen otro tipo de prioridades como crecer académica y profesionalmente, viajar para conocer diversos lugares del mundo, entre otras cosas, que hoy en día priman por encima de formar una familia.

Un 25 % de los embarazos registrados en México han sido de mujeres adolescentes. - Foto: Getty Images / Maki Nakamura

Frente a este tema, recientemente se hizo viral en redes sociales la historia de una tiktoker llamada Kass Theaz, quien es originaria de Estados Unidos y ha generado todo un revuelo después de que asegurara por medio de un video que había demandado a sus padres por haberla traído al mundo “sin su consentimiento”.

“Demandé a mis padres. Ellos contribuyeron, ya sabes, a concebirme y mi madre me crió y me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme”, dijo la mujer.

“Yo simplemente no consentí eso. No intentaron contactarme de ninguna manera antes de que naciera para ver si realmente quería estar aquí”, agregó.

Pocos días después, la mujer, quien cuenta con 1406 seguidores en TikTok y más de 2 millones de ‘me gusta’, desató una nueva controversia tras contar por medio de las redes que se encontraba de compra con sus hijos, por lo que inmediatamente fue duramente criticada por varios usuarios.

“Es poco ético tener niños antes (de forma consciente), pero es diferentes cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser buena persona y ayudarlos”, respondió ante esta nueva controversia.

bebé, recién nacido, parto, familia, mamá, papá, madre, padre - Foto: Getty Images

Tras algunos días de recibir fuertes ataques en redes sociales, la tiktoker apareció en un nuevo video y afirmó que todo se trataba de una broma y que nunca había demandado a sus padres.

“Pensé que era obvio que estaba bromeando (...) Lo encuentro gracioso, la gente se altera por cualquier cosa. Muestra lo poco que investiga la gente antes de reaccionar”, manifestó.

No obstante, a pesar de su aclaración, las críticas en redes sociales siguieron después de que sus palabras se volvieran virales, por lo que Kass tuvo que aclarar nuevamente que su cuenta de TikTok tiene como objetivo el sarcasmos y la burla de situaciones que se puedan presentar en la rutina diaria de las personas.

La original estrategia de una mujer para descubrir infidelidad de su pareja

La joven usó una rutina de desmaquillarse para descubrir infidelidad. - Foto: Getty Images / Peter Cade

Micaela Opichan es una mujer que se ha hecho viral en TikTok con un clip que ya supera el millón de visualizaciones, y es considerado por la mujer como su “mejor story time”. En este la mujer reveló cómo descubrió que su novio la había engañado y todo quedó en evidencia por un ‘pequeño’ detalle.

Todo empezó cuando la pareja de Opichan llegó a desayunar, pero algo en su rostro le hizo considerar que no todo estaba bien. “No era labial, era como paspado y dije (...) ¿qué pasó acá?’”, comentó. Un fin de semana él fue a bailar, pero la joven no tenía intenciones de salir por lo que acordaron verse posteriormente en la casa.

Al siguiente día el hombre llegó al domicilio y llevó algo para el desayuno; no obstante, en ese instante ella notó que el rostro de su pareja tenía una marca diferente. Inicialmente descartó que se tratara de labial y; en sus palabras, parecía paspado, así que puso en marcha un método para dejar atrás cualquier duda y saber si en la relación había una tercera persona.

“No le di mucha importancia y seguí durmiendo. Yo me levanto, él sigue durmiendo y digo: ‘esa es la prueba porque yo loca no soy’. Agarro mi algodón y agua micelar y se la paso” por el rostro “y sí, (era) rojo de labial”, agregó. Sus dudas ‘aclaradas’ recibieron más de 400 reacciones desde su publicación en las últimas semanas.