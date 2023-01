Investigan en España el misterioso caso del cadáver de una mujer sin cabeza ni manos

Al no tener el rostro de la mujer, así como las huellas dactilares, la identificación del cuerpo continúa siendo un misterio.

Durante el fin de semana, las autoridades en España informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en medio de una playa en Marbella. Sin embargo, los detalles sobre el estado de cadáver fue un punto polémico en la zona, puesto que este tenía la cabeza y las manos despegadas del cuerpo, entre otras laceraciones.

Pues bien, al iniciar esta semana la Policía de Marbella informó sobre la detención de un hombre que sería el principal sospechoso del crimen, sin embargo, según informaron medios locales, las autoridades todavía no han informado sobre la verdadera relación entre el detenido y la mujer fallecida.

Entre tanto, también han recalcado que al no tener el rostro de la mujer, así como las huellas dactilares, la identificación del cuerpo continúa siendo un misterio, aunque un hombre que había reportado la desaparición de un familiar estaría en proceso de reconocer el cuerpo sin vida.

Medios locales recalcan que, tras la presunta identificación del cadáver por parte de un hombre, quien habría afirmado que era su hermana, este indicó que la supuesta fallecida sufría de violencia por parte de su pareja, por lo que el detenido es la expareja de la hermana desaparecida.

Según reportó el medio español 20 Minutos, la Policía Nacional informó que el hombre fue detenido en primera instancia por haber roto una medida de restricción hacia la mujer, quien fue reportada como desaparecida, y luego el hermano habría indicado que el cuerpo encontrado era de ella.

Aunque las autoridades también estarían manejando una segunda hipótesis sobre el hecho, indicando que la mujer encontrada pudo haber sido una mula, persona utilizada para transportar droga entre países, por las laceraciones que tenía el cadáver en su abdomen.

El cuerpo de la mujer fue encontrado primero, por personas que fueron a la playa. - Foto: Getty Images

Fiscalía procesa a un policía y a su esposa por violación

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, un mayor de Policía y su esposan han sido procesados por presunta violación contra una joven de 19 años de edad. Por su parte, la jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer dictó prisión preventiva para el mayor de Policía Walter León C. R., mientras que para su esposa, Katerine Stefanny B. C., dispuso medidas alternativas como presentación periódica dos días a la semana en el consulado más cercano en Houston, ya que se encuentra actualmente en Estados Unidos.

De acuerdo con los medios locales, luego de la audiencia de formulación de cargos, la jueza emitió la orden de allanamiento y captura contra el policía involucrado, por lo que fue detenido. En la diligencia, el fiscal Fabián Chávez, de la Unidad de Violencia de Género, justificó el inicio del proceso penal con elementos de convicción, como versiones de la víctima y de otras alumnas de la academia estética donde estudiaba la víctima.

los hechos ocurrieron entre el 29 y 30 de octubre de 2022, en Tungurahua. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, se expuso ante la jueza que los hechos ocurrieron entre el 29 y 30 de octubre de 2022, en un domicilio ubicado en el sector de Huachi Loreto, en el barrio Miñarica 2, provincia de Tungurahua.

Katerine Stefanny B. C. ofertaba e impartía clases de arreglo de uñas en su estética. En la fecha indicada, como celebración de fin del curso, ella pidió a cada una de las alumnas una cuota de 15 dólares para la comida y bebidas alcohólicas, reza el escrito. Asimismo, les solicitó que llevaran complejo B, vitamina C y jeringuillas para recibir una clase de primeros auxilios e inyectología.

Acto seguido, en la mañana del 29 de octubre de 2022, las alumnas, incluyendo la víctima, habrían acudido a recibir la clase “dictada” por Walter León C. R., quién desde el inicio se presentó como miembro activo de la Policía Nacional en el grado de mayor y como jefe de Criminalística en la provincia de Esmeraldas.

Según el relato de las víctimas, en horas de la noche, procedieron a cenar, jugar cartas, ingerir alcohol y bailar. El procesado habría procedido a brindarles licor a las estudiantes de manera constante e insistente. Cuando el tequila se terminó, supuestamente “brindó a las jóvenes un licor de dudosa procedencia de color café y rosado. Según la investigación, las señoritas estaban conscientes hasta la ingesta de esa bebida. Luego perdieron la conciencia”, señala la demanda.

Al día siguiente, los procesados dejaron a las demás estudiantes en la parte baja del domicilio y habrían trasladado a la denunciante y a otra presunta víctima de 17 años a la habitación de su hija menor.

“Ahí, Walter León C. R. habría violado a la joven de 19 años, mientras Katerine Stefanny B. C. observaba. Después, ella también se unió a la consumación del delito”, indica la denuncia. Acto seguido, ambas víctimas despertaron, pero no tenían movilidad en su cuerpo, por lo que presuntamente fueron agredidas sexualmente hasta el amanecer.