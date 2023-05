Invitó a su novia estadounidense a probar el ‘mondongo’ por primera vez; así reaccionó

Una de las ventajas de tener una pareja extranjera es sin duda los momentos en donde cada uno enseña aspectos de su cultura como el lenguaje, las tradiciones y la gastronomía. Por esa razón, un hombre latino invitó a su novia de Estados Unidos a comer el tradicional mondongo, su reacción al probarlo se hizo viral.

Mauricio es un hombre originario de Argentina que vive en la ciudad de Miami, Estados Unidos junto a su novia estadounidense llamada Sophia. El enamorado sujeto llevó a su pareja a un restaurante argentino ubicado en la ciudad, todo con el objetivo de que probara uno de los platos más famosos en Latinoamérica, el mondongo.

“Mi novia va a probar el guiso de mondongo por primera vez”, dice Mauricio en un video grabado cuando ambos ya se encontraban sentados en la mesa, el rostro de incertidumbre que tenía Sophia sofría era evidente.

Nerviosismo que se incrementó cuando recordó que el mondongo es la parte comestible del estómago de una vaca.

“Mauro me dijo que el mondongo es el estómago de una vaca”, dijo la Sophia segundos antes de probar el plato ya servido.

Inicialmente, la mujer olió la primera cucharada de mondongo realizando una mirada sospechosa para luego llevarlo a la boca. Demoró una par de segundos en detectar el sabor, de repente sus ojos abrieron de sorpresa, se notaba que disfrutaba lo que comía.

“¿Está bueno?”, pregunta Mauricio a lo que su pareja le responde, “si, me encanta, la verdad es que yo como de todo, no soy muy quisquillosa, pero esto está muy rico. 100 de 10”, sentenció la norteamericana en la publicación.

A pesar de que el mondongo es un plato muy famoso en América Latina, lo cierto es que cada país lo prepara de diferente manera, en este caso la pareja el guisado, muy popular en Argentina. En Colombia por ejemplo, el mondongo se consume en forma de sopa.

“Las empanadas de mondongo, son una delicia”; “Grande Sofi! 👏🏼👏🏼”; “Amo el guiso de mondongo con todo mi corazón y estómago, pero hace mil que no como 👏”; “Quiero una novia así”; “Es ahí amigo!”; “Es tremendo el guiso de mondongo en empanadas una bomba 🥰”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

Sorprendente reacción de mujer víctima de infidelidad

Una joven venezolana, que responde al nombre de Sofía Gutiérrez, se hizo viral en redes al admitir que había descubierto, mediante mensajes de WhatsApp, la infidelidad de su pareja. Sin embargo, lejos de terminar con él o elevar algún escándalo tomó una decisión que para muchos internautas es motivo de controversia.

La historia fue compartida en Facebook por Gutiérrez, junto a una fotografía de la supuesta amante y las razones por las cuales no marcó distancia. “¿Quién es ella? Ella es la amante de mi novio y amiga (...). No estoy loca, esta mujer se ganó todo mi cariño desde que aceptó a mi novio como suyo, desde que comprendió cuál es su lugar y no se pasea con él en público y desde que lo ama incondicionalmente”, se lee en la publicación recuperada por Todo Noticias.

Según Gutiérrez, la otra mujer a quien etiquetó como Sarahí “siempre le manda mensajes al WhatsApp, haciéndolo sentir amado y eso para mí vale más que cualquier cosa. Cuando yo no pueda estar, estará ella cuidándolo y dándole todo el cariño que se merece”, agregó la joven.

Según relató, es consciente de cuán extraño puede resultar para otras personas la aceptación de un tercero en su relación, pero reiteró que para ella lo importante es el amor que finalmente recibirá su pareja. “Gracias por ser lo suficientemente madura y prometo que nunca minimizaré el rol que cumples en la vida de mi novio”, concluyó en su publicación.