Irán contra Israel: las claves del nuevo conflicto que tiene en alerta al mundo. ¿Podrá ser una guerra a gran escala?

Tras meses de amenazas, Israel cumplió. Lanzó un ataque de misiles masivo contra Irán, alegando que el régimen islámico estaba a punto de conseguir armas nucleares. El jueves en la noche, los cielos de Teherán se iluminaron con fuego y humo , dando fe del inicio de las hostilidades. La respuesta de Irán no se hizo esperar: contraatacó, a pesar de los llamados de Netanyahu y Trump de no responder.

“La vida se volverá sin duda amarga para los sionistas. Que no piensen que ya atacaron y se acabó. No. Ellos han comenzado esto; ellos han iniciado la guerra”, dijo el líder supremo de Irán, el ayatola Jameneí, en su cuenta de X. “Israel no debería pensar que todo ha terminado. No les permitiremos escapar ilesos de este gran crimen que han cometido. Esta vez no habrá escapatoria”, declaró públicamente.