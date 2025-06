Trump califica de “operación exitosa” el ataque de Israel a Irán. Asegura que no es claro si ya no tiene programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Reuters en una entrevista telefónica este viernes, 13 de junio, que no estaba claro si Irán todavía tiene un programa nuclear tras los ataques israelíes contra este país.

Trump declaró que Estados Unidos aún tiene previstas conversaciones nucleares con Irán para el domingo, pero que no está seguro de si se llevarán a cabo. Aseguró que aún no es demasiado tarde para que el país islámico llegue a un acuerdo.

Trump dijo que estaba plenamente consciente de los planes de Israel para el ataque. “Lo sabíamos todo, e intenté evitarle a Irán la humillación y la muerte. Intenté con todas mis fuerzas salvarlos porque me habría encantado ver un acuerdo. Aún pueden llegar a un acuerdo, no es demasiado tarde”, dijo.

Así mismo, el mandatario republicano dijo que no le preocupa que estalle una guerra regional como resultado de los ataques de Israel, esto a pesar de las protestas que varias delegaciones de países vecinos han hecho por cuenta de los ataques de parte del estado judío.

Además, Trump también declaró a The Wall Street Journal que Washington tenía conocimiento previo del ataque de Israel contra Irán. Describió el ataque como “una operación muy exitosa” y que fue en estricta coordinación de Estados Unidos, así distintos reportes aseguraran que el mandatario pidió a Netanyahu no atacar, pero que al final no se opuso del todo.