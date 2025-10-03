Israel da luz verde a plan de paz de Trump: anunció la “implementación inmediata” de la primera fase

Israel anunció que se prepara para una rápida liberación de los rehenes retenidos por Hamás, tras la respuesta positiva de ese movimiento islamista palestino al plan de paz para Gaza, propuesto por Donald Trump.

“A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes”, indicó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump”, añadió el texto.

Donald Trump envió un mensaje al grupo armado yihadista

Hamás afirmó estar dispuesto a liberar a los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese el fuego del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en consecuencia pidió a Israel que deje de bombardear territorio palestino.

El plan de Trump, respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contempla un alto el fuego, la liberación de los cautivos en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

También insiste en que ese grupo terrorista y otras facciones “no tengan ningún papel en el gobierno” de la Franja y la formación de una autoridad de transición, encabezada por el propio presidente estadounidense.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes -- vivos y restos mortales -- según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, al pedir “negociaciones” sobre los detalles.

Un combatiente palestino de Hamas precede a los vehículos de la Cruz Roja Internacional (CICR) cuando llegan a Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, para recibir a tres rehenes israelíes como parte del séptimo intercambio de rehenes-prisioneros el 22 de febrero de 2025.

Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás ya había dicho a la AFP que el grupo quería “enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás”.

Otra fuente con conocimiento de las negociaciones explicó a la AFP que había una división importante en el seno de Hamás con respecto al plan de Trump, por lo que había puntos para discutir.

Trump había aplaudido una declaración anterior de Hamás en la que se comprometía a lograr una “paz duradera”, en respuesta al ultimátum que le dio al movimiento hasta el domingo para aceptar su plan de 20 puntos o, de lo contrario, enfrentarse al “infierno”.

Los principales mediadores, Catar y Egipto, acogieron con satisfacción las declaraciones de Hamás y esperan que contribuyan a garantizar el fin del conflicto.

Rodeados de un paisaje de ruinas, consecuencia de la campaña militar israelí, fueron obligados a tomar la palabra brevemente, micro en mano y en hebreo, antes de ser entregados a la Cruz Roja.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó “a todas las partes a aprovechar la oportunidad”, mientras que los líderes europeos Emmanuel Macron, de Francia; Friedrich Merz, de Alemania, y Keir Starmer, de Reino Unido, calificaron la respuesta como un paso importante hacia la paz.