Jaime Bayly, famoso periodista, aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone el poder. Además, por medio de su canal de YouTube dijo que, de no hacerlo, el gobierno estadounidense le daría captura inmediata.

Las declaraciones del peruano se producen en medio de un alza de tensiones entre ambos países, que podrían dar pistas una próxima acción de Estados Unidos en Venezuela, debido al despliegue de buques de guerra en el Caribe y a la subida de la recompensa por información que permita la captura del dictador venezolano.

Anuncio de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. | Foto: X/@StateINL

“Es el rumor que circula: a Maduro le han dado, a lo mucho, dos días o dos semanas para irse. Le advirtieron: ‘Si no te vas, vamos a entrar a capturarte’. Pero no es fácil entrar a capturarlo”, mencionó el periodista en su programa.

A pesar de que el comunicador confirmó que no puede asegurar que así fuera, señaló que es un rumor que se propagó ampliamente en distintos círculos políticos, y que “no sería la primera vez que le diesen un ultimátum al dictador venezolano”, aseguró.

Jaime Bayly es conocido por mantener una postura muy crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A lo largo de los años, lo ha calificado abiertamente como un “dictador” y “canalla”. En su opinión, Maduro es una figura que ha cometido crímenes y ha violado los derechos humanos, por lo que apoya a la oposición venezolana y se considera un “conspirador en favor de la libertad”.

Esto fue lo que dijo el periodista peruano. | Foto: Semana

El periodista ha expresado en múltiples ocasiones que Maduro y su entorno están planeando una fuga a Nicaragua, llevándose una gran cantidad de dinero, oro y bienes que considera obtenidos de forma ilícita.

También ha criticado a otros líderes de izquierda en la región, como al presidente Gustavo Petro, por lo que él percibe como una defensa de Maduro. Bayly ha calificado a Petro de “tonto útil” por, según él, negar la existencia del Cartel de los Soles, una red de narcotráfico vinculada al régimen.

Bayly también ha criticado a Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: AFP / Foto 3: Presidencia

Además, el comunicador ha cuestionado la efectividad de las negociaciones entre gobiernos como el de Estados Unidos y el régimen de Maduro. Considera que estas conversaciones solo otorgan concesiones al gobierno venezolano sin lograr cambios significativos en materia de democracia ni la liberación de los presos políticos.