Javier Milei se destapa y dice qué va a hacer con la Casa Rosada; la decisión la tomó por trabajo

“El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial”, manifestó sin tapujos Javier Milei ante sus seguidores, tras ganar la segunda vuelta presidencial con la mayoría de los votos.

“No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para tibiezas ni para medias tintas”, afirmó. “Tenemos problemas monumentales: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad”.

“Todos los que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hicieron antes, no importan las diferencias”, aseveró Milei, con la intención de unir a un país que vive una gran crisis económica.