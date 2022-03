Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, da positivo por coronavirus

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció por medio de su cuenta de Twitter que había dado positivo en la prueba de covid-19, precisando que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había dado negativo.

“Ayer tuve dos reuniones respetando la distancia con el presidente y no se considera un caso de contacto”, precisó, en vísperas de la partida de Biden a Europa para reuniones de la Otan y la Unión Europea sobre la invasión rusa a Ucrania, además de una visita a Polonia.

Psaki dijo estar vacunada contra la covid-19 y que solo tenía “síntomas leves” ante lo cual se sometería a un período de autoaislamiento de cinco días.

La portavoz ya se había infectado con covid-19 en octubre pasado, lo cual le impidió entonces viajar con Biden para la cumbre del G20 en Roma.

El anuncio de Psaki se produce cuando los casos de covid-19 se multiplican nuevamente, incluso en el entorno del presidente estadounidense. La Casa Blanca dijo el 15 de marzo que Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, se había contagiado aunque su esposa había dado negativo en la prueba de detección del virus.

Biden parte el miércoles para un muy esperado viaje a Europa, destinado a consolidar la alianza de los países occidentales ante la invasión de Ucrania lanzada por Rusia el 24 de febrero.

El presidente estadounidense estará en Bruselas para participar en las cumbres de la Alianza Atlántica y la UE, y luego irá a Polonia, un aliado de Estados Unidos dentro de la Otan, que está recibiendo una gran afluencia de refugiados ucranianos.

En días pasados tuvo que ser cancelada una reunión planeada para el Día de San Patricio en la Casa Blanca entre Joe Biden y el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, después de que el gobernante europeo diera positivo por covid-19 en Washington, aunque se aclaró que el presidente estadounidense no se había visto afectado.

La reunión que estaba programada en el Despacho Oval entre ambos líderes se canceló y se sustituyó por una sesión de videoconferencia después de que el irlandés, cuyo cargo se conoce como Taoiseach, tuviera que retirarse.

Además, la Casa Blanca también canceló una ceremonia anual del Día de San Patricio en la que el primer ministro irlandés le entrega al presidente de Estados Unidos un cuenco de trébol cultivado en Ballinskelligs, en el suroeste de Irlanda. Esta vez, en cambio, Biden “organizará un evento del Día de San Patricio” sin el Taoiseach, explicó la Casa Blanca.

Martin fue fotografiado sentado junto a la presidenta de la Cámara de Representantes (Baja), la demócrata Nancy Pelosi, en el evento de Gala de Fondos de Irlanda en el Museo Nacional de la Construcción, en Washington. Pero poco después se retiró, debido a una prueba PCR positiva.

Joe Biden estuvo en la misma cena, pero un funcionario de la Casa Blanca aseguró que no se consideraba que el presidente estuviera en riesgo y que no se había hecho una prueba de detección. “Él no es un contacto cercano (a Martin), por eso la prueba no se hará”.

Con información de la AFP.