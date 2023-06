Joven colombiano se encuentra en estado de coma en Estados Unidos

El colombiano no tiene a ningún familiar o ser querido que lo pueda acompañar en territorio norteamericano.

Kevin Julián Fula Cardozo es un joven colombiano de 24 que se encuentra en un delicado estado de salud que lo tiene luchando por su vida en Estados Unidos. El joven se encuentra hospitalizado en el hospital Lome Peak de Draper, Utah, en territorio norteamericano.

Fula habría llegado a los Estados Unidos como inmigrante desde la ciudad de Neiva y nunca se imaginó lo que iba a tener que sufrir a la llegada a este país. Pues según dio conocer el representante Víctor Tovar, Kevin se encuentra en este momento en un coma inducido y está bajo cuidados intensivos en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

Lo que se conoce por ahora es que el joven colombiano fue diagnosticado con covid-19, influenza, neumonía y algunos otros virus que en este momento tienen más que complicado su estado de salud en los Estados Unidos. Lo más grave de la situación es que el joven inmigrante está completamente solo en territorio norteamericano. Por lo que no cuenta con ningún apoyo de un familiar o seres queridos en ese país.

Kevin Julián Fula Cardozo se encuentra en un delicado estado de salud en Argentina. Foto: Twitter @victorandrestt - Foto: Foto: Twitter @victorandrestt

Ante esta difícil situación, sus familiares en Colombia están desesperados buscando que les sea aprobada una solicitud de visa humanitaria que les permita viajar de manera inmediata a los Estados Unidos y poder estar al lado de Kevin y pendientes de todo lo que necesita. “Necesitamos con urgencia que la @CancilleriaCol ayude para autorizar las visas de sus padres y puedan acompañarlo en este delicado momento”, manifestó el representante del joven colombiano.

‼️ Hago un llamado urgente en nombre de Kevin Julián Fula Cardozo, huilense hospitalizado en el LOME PEAK en Draper, Utah. Su estado es crítico, se encuentra en coma inducido en la UCI y tiene COVID-19, influenza, neumonía y otros virus. pic.twitter.com/43870WXZiY — Víctor Andrés Tovar Trujillo (@victorandrestt) May 31, 2023

Los familiares Kevin se encuentran en Neiva en medio de la incertidumbre y la angustia por el momento complicado que vive el joven. La única esperanza que tienen los familiares es que las autoridades puedan aprobar una visa humanitaria lo más pronto posible, que permita que los seres queridos del joven puedan viajar desde Colombia hasta a Estados Unidos para estar con su familiar.

Detenido hombre acusado de causar fatal incendio en centro de migrantes en México que dejó 40 muertos

La Policía Ministerial de la Fiscalía General de México detuvo este viernes a un migrante venezolano acusado de provocar el incendio de un centro de migrantes en Ciudad Juárez a finales de marzo, que causó la muerte de 40 personas y dejó gravemente heridas a 28 más.

De acuerdo con el diario mexicano Excelsior se trata de un migrante venezolano identificado como Carlos Eduardo Colombo Rodríguez. Según la Fiscalía General de la República, el migrante fue detenido por medio de una orden de cateo y otra de aprehensión en Ciudad Juárez, en un lugar no especificado aún, donde se encontraba refugiado en compañía de su familia.

Los familiares del difunto migrante Francisco Rojche Chiquival, quien murió durante un incendio en un centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, reaccionan ante su ataúd durante un velorio en Nahulate, Guatemala, el 12 de abril de 2023. - Foto: REUTERS

De acuerdo con las declaraciones de testigos, al venezolano se le acusa de haber iniciado el incendio y la orden de detención se dio por el delito de homicidio.

La Fiscalía General mexicana había solicitado previamente la detención del migrante por el presunto delito de homicidio en perjurio de 40 personas, las cuales se intoxicaron con monóxido de carbono, después de que agentes del Instituto Nacional de Migraciones, INM, los abandonaran sus celdas.

El suceso, ocurrido el 27 de marzo, despertó polémica en México, más aún cuando se publicaron unas imágenes grabadas por una cámara de seguridad en las que se observaba como dos empleados del Instituto Nacional abandonaban las instalaciones, dejando atrás a varios migrantes mientras las llamas avanzaban por el edificio.

Un migrante detenido patea la puerta de una celda cerrada mientras el fuego se propaga desde el interior mientras los oficiales uniformados observan un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. - Foto: via REUTERS

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró desde el primer momento que el suceso había sido provocado por otros migrantes del centro, quienes en protesta ante una posible deportación habrían prendido fuego a sus colchones.

Este es ya el segundo migrante que las autoridades mexicanas arrestan por estar supuestamente involucrado en el suceso, y ahora está previsto que en los próximos días arranque la vista judicial sobre su responsabilidad en los hechos, según recoge el diario local La Jornada.

De acuerdo con imágenes de video que circulan en redes sociales difundidas por algunos medios venezolanos y mexicanos, el joven habría negado tener cualquier relación con los hechos: “Yo no tengo nada que ver, soy inocente señor (…) como yo voy a tener que ver dizque con un homicidio cuando yo no he hecho nada, para eso hay cámaras y todo”, declara el joven según las imágenes.