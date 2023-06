Revelan la lista de las peores ciudades para vivir en Estados Unidos

Hay lugares donde no se recomienda vivir por temas económicos y sociales.

Vivir en Estados Unidos es un sueño para muchos colombianos y en general para muchas personas en Latinoamérica y el mundo. Miami, New York y Los Ángeles son los destinos más solicitados por las personas que imaginan una nueva vida en territorio norteamericano cumpliendo “el sueño americano” y teniendo una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

Pero no todo es “color de rosa” y existen muchos lugares y ciudades en los que vivir en Estados Unidos no es como se lo imaginan muchas personas. Por este motivo, el portal web WalletHub publicó un informe sobre las peores ciudades en las que se puede criar a una familia en el país norteamericano.

Miami es uno de los lugares en los que sueñan vivir los latinos. - Foto: Getty Images

El estudio tuvo en cuenta en su análisis a 180 ciudades de los Estados Unidos, considerando puntos importantes para vivir en familia como lo son el acceso a vivienda, pasando por temas de empleo y por supuesto entendiendo la calidad de la educación que tiene cada ciudad de ese país.

Estas son las ciudades con peor calificación para intentar vivir en Estados Unidos:

Wilmington, Delaware

Esta ciudad tuvo una calificación baja en términos de seguridad y costos de vida altísimos. Este lugar está muy bien ubicado geográficamente, ya que cuenta con varias áreas metropolitanas cerca, no obstante, los problemas de inseguridad la afectan bastante, porque hay mucha pobreza, lo que genera diversos problemas socioeconómicos que dan como resultado la tasa de desempleo en esta ciudad norteamericana.

Estados Unidos tiene varias ciudades donde no es recomendable vivir. - Foto: Getty Images

Hialeah, Florida

Otra ciudad poco recomendable para vivir es Hialeah en el estado de la Florida, ya que cuenta con altísimos niveles de pobreza y dificultades para acceder a una vivienda propia. El lugar tiene una importante comunidad latinoamericana, sin embargo, en aspectos económicos y educativos está muy lejos de las buenas ciudades de los Estados Unidos.

Baltimore, Maryland

Al igual que Hialeah, Baltimore enfrenta fuertes problemas en cuanto a la inseguridad y el acceso a una vivienda digna para una familia. Es una ciudad con muchas atracciones culturales, pero que sufre de alta delincuencia por las fuertes dificultades económicas que padece. Por lo que es una ciudad muy difícil para empezar una nueva vida.

Shreveport, Luisiana

Esta ciudad cuenta con muchos problemas socioeconómicos para sus habitantes, lo que la que hacer ser un lugar con una de las tasas de pobreza más altas de los Estados Unidos. La ciudad tiene pocas oportunidades laborales para los que llegan y en educación tiene muchas cosas que mejorar para ser un sitio recomendable para las familias.

La inseguridad es un aspecto que afecta a varias ciudades de Estados Unidos. - Foto: Getty Images

San Bernardino, California

San Bernardino es una ciudad con una alta tasa de inseguridad y delincuencia producto de las fuertes dificultades económicas que presenta. Es considerada una de las peores ciudades para vivir principalmente por los problemas socioeconómicos que presenta para sus habitantes.

Newark, Nueva Jersey

Esta ciudad cierra la lista de las peores ciudades para vivir en Estados Unidos debido a sus altos costos de vida, su bajo nivel educativo y sus fuertes problemas de inseguridad. La ciudad tiene muchos problemas económicos debido a la desigualdad, lo que genera un ambiente muy negativo para migrar y criar una familia.