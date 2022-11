Kenji Fujimori, hijo del expresidente peruano Alberto Fujimori, fue condenado a 4 años de prisión

El excongresista peruano Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo en el poder entre 1990 y 2000, fue sentenciado este martes a cuatro años y seis meses de prisión, una pena baja al ser contrastada con los 12 años que podía llegar a tener por tráfico de influencias cuando era legislador, aunque la pena quedó diferida hasta que sea confirmada en segunda instancia.

“Sala Penal Especial de la Corte Suprema condena a cuatro años y seis meses de #PrisiónEfectiva a #KenjiFujimori, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez, y suspende su ejecución hasta que la sentencia quede firme y/o consentida”, indicó el Poder Judicial peruano a través de un mensaje en Twitter.

Así entonces, Fujimori, Bocangel y Ramírez, todos exparlamentarios, y el asesor Alexei Toledo, fueron acusados por la Fiscalía peruana de tráfico de influencias y cohecho, sentenciados a partir de un video donde negociaban el respaldo al entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, en un juicio político en su contra que haría el Congreso peruano, a cambio de favores políticos, caso conocido como ‘mamanivideos’.

La acusación de la Fiscalía se sustenta en unos vídeos grabados por Moisés Mamani, congresista también de Fuerza Popular, en los que se observa a Kenji Fujimori y a varios de sus socios de partido ofrecerle trato de favor en sus proyectos a cambio de su voto en contra de la destitución de Kuczynski, que impulsaba el partido de Keiko Fujimori en el Congreso en diciembre de 2017.

Es de recordar que aquella votación distanció a los hermanos Keiko y Kenji, pese a que Kuczynski indultó ese mes al expresidente Alberto Fujimori y patriarca del clan.

Los otrora congresistas, que enfrentaban un pedido de los fiscales de hasta 12 años de prisión, también recibieron multas por unos 12.000 dólares cada uno, aunque inicialmente la Fiscalía pedía unos 35.000 dólares aproximadamente; los excongresistas también fueron inhabilitaciones políticas durante 18 meses.

A esto se le suma que, en septiembre del 2021, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Kuczynski y Kenji Fujimori por la presunta compra de votos para evitar la vacancia a cambio de indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), según el diario local El Comercio.

Kenji, hermano menor de la tres veces candidata presidencial, Keiko Fujimori, es el benjamín de la familia que ha dominado la vida política peruana más de tres décadas, y que tiene a Alberto Fujimori sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos, y a Keiko enfrentando a la justicia por presunta corrupción.

Es de recalcar que, a inicios de este mes, Kenji Fujimori acusó al partido de su hermana, Fuerza Popular, de haberle llevado “con malas artes” ante el proceso judicial que estaba llevando por los ‘mamanivideos’, por el cual fue condenado este martes 15 de noviembre.

Para ese entonces, Kenji Fujimori aseguró que no formaba parte de Fuerza Popular desde 2021, año en el que finalizó su mandato como congresista y que no tiene intención de volver a ese partido “que con malas artes” le había llevado ante la Justicia. “Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política”, afirmó en su alegato final del juicio que dilucida su participación en la compra de votos para evitar la moción de censura del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres... Pero este proceso enfermó especialmente a mi madre Susana, porque desde el año 2018 ella estuvo a mi lado durante las sesiones en las que participé y pude ver cómo poco a poco se iba deteriorando su salud”, puntualizó.

Fujimori acusó a Fuerza Popular de haber intentado convertirle en un “eunuco político” durante los cuatro años que estuvo en el Congreso, tiempo suficiente en el que, según la Fiscalía, lideró una trama de compra de votos y tráfico de influencias para evitar el cese de Kuczynski.

*Con información de AFP y Europa Press.