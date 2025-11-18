La burla de Marco Rubio al canciller de Cuba que salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se burló abiertamente del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, luego de que el representante diplomático saliera en defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en medio de las tensiones que tiene Washington con la dictadura venezolana.

El mensaje del funcionario cubano fue el siguiente: “Denunciamos las mentiras del Departamento de Estado de Estados Unidos que, bajo el liderazgo del corrupto y mentiroso compulsivo secretario de Estado, intentan justificar con falsos pretextos la agresión militar contra Venezuela”, manifestó en primer lugar Rodríguez en clara alusión a Marco Rubio, de ascendencia cubana y enemigo de la dictadura de Nicolás Maduro.

“A la vista de todos y el apoyo de medios de difusión, se busca normalizar y legitimar una agresión contra una nación soberana”, dijo Bruno Rodríguez en su cuenta de X al defender al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que manifestó posteriormente que era el mandatario legítimo del territorio venezolano.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. | Foto: AFP

“Como artificio deshonesto, pretenden involucrar al legítimo Presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y el terrorismo, dos graves flagelos internacionales que solamente han sido promovidos en esta región por el Gobierno de EE. UU., sus agencias de inteligencia y drogas, y por personajes asociados a todos esos políticos de la Florida que llaman a atacar el territorio venezolano”, cerró en su mensaje en la red social que provocó la respuesta del secretario de Estado.

El mensaje del secretario de Estado fue corto pero contundente contra el canciller de Cuba, representante del régimen de Miguel Díaz-Canel. Marco Rubio simplemente respondió con una imagen animada de un payaso dirigida al representante diplomático de la isla, por cuenta de sus retos contra los Estados Unidos y su defensa del dictador Nicolás Maduro.

Es de recordar que el secretario de Estado de Trump adelantó el domingo que su gobierno preveía declarar como organización terrorista al llamado Cartel de los Soles, una supuesta banda del narcotráfico encabezada por Maduro. Una declaratoria de este tipo da soporte legal a una acción militar.

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba. | Foto: Presidencia

Estados Unidos tiene el portaviones Gerald Ford junto a su flotilla, además de otros seis buques de guerra, aviones caza y miles de tropas en el Caribe y el Pacífico. Ya mató a 83 personas en una veintena de bombardeos contra supuestas narcolanchas provenientes de Venezuela y Colombia.