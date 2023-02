La Casa Blanca vuelve a descartar el envío a corto plazo de aviones de combate F-16 a Ucrania

Sobre los tanques, Biden no tenía intención de mandar los Abrams a Ucrania en un primer momento.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó este domingo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene intención de enviar aviones de combate F-16 a Ucrania a corto plazo al entender que no son un instrumento prioritario en la invasión rusa del país.

“Los F-16 no son clave ahora mismo para esta ofensiva ucraniana. Lo que nos hace falta son vehículos que se muevan rápidamente por el frente”, declaró Sullivan a la cadena CNN en referencia al uso de tanques. El asesor insistió en que los aviones de combate están fuera de toda cuestión “a corto plazo”, pero podrían entrar en una discusión sobre “el futuro de la defensa de Ucrania”.

Sobre los tanques, Sullivan indicó que el presidente Biden no tenía intención de mandar los Abrams a Ucrania en un primer momento porque “el Ejército le dijo que no tenía sentido usarlos en estos combates y que lo realmente necesario era mandar los tanques Leopard, de los cuales Europa tiene muchos”, explicó.

Sin embargo, Biden acabó cediendo a presiones de Alemania, que se negó radicalmente a enviar sus Leopard a no ser que Estados Unidos enviara sus propios vehículos acorazados. “El presidente pensó que si enviar los Abrams desbloquearía la negativa alemana, valía la pena hacerlo, aunque no fuera la decisión más cabal”, añadió.

Sullivan indicó que Biden habló de esta cuestión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien de todas formas ha insistido este fin de semana en la necesidad de recibir estos aviones de combate.

El asesor, en respuesta, incidió en que existen demasiados factores como para tomar una decisión así a la ligera, contando con la necesidad de entrenar a los pilotos ucranianos, así como los problemas generales que comporta el aprendizaje de cualquier sistema militar.

El jefe de la CIA está “seguro” de que China baraja proporcionar armas letales a Rusia para su uso en Ucrania

El director de la CIA, William Burns, confirmó que Estados Unidos está “seguro” de que China está considerando proporcionar a Rusia equipo letal para su guerra contra Ucrania.

“Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal”, relató Burns en una entrevista con la cadena CBS recogida por ‘The Hill’.

No obstante, el jefe de la agencia de Inteligencia estadounidense ha señalado que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora.

Las declaraciones de Burns tienen lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que por el momento no existen pruebas que demuestren que Pekín haya suministrado armas letales a Moscú.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca aseguró en declaraciones a la prensa que en su última reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, le advirtió sobre las consecuencias que tendría el envío de armas letales a Rusia.

“Tuve una larga conservación con Xi sobre esto en verano. Le dije: ‘Mira, esto no es una amenaza, es solo una declaración’. Cuando, de hecho, los europeos vieron lo que estaba ocurriendo y los estadounidenses vieron lo que estaba ocurriendo en Rusia, en Europa, ¿adivinen qué? Seiscientas empresas se retiraron y se fueron”, aseveró Biden.

La victoria de Ucrania en la guerra contra Rusia será “inevitable” si los países occidentales, que ya empezaron a entregar tanques pesados, mantienen su ayuda, afirmó el viernes el presidente Volodímir Zelenski, en el primer aniversario de la invasión de su país.

“Si nuestros socios cumplen con su palabra y respetan los plazos, nos espera una victoria inevitable (...). Quiero realmente que sea este año”, dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev.

Polonia anunció que ya había enviado a Ucrania cuatro tanques pesados Leopard 2 y prometió el envío “muy pronto” de 60 tanques polacos PT-91.

Suecia indicó que entregará “aproximadamente” diez Leopard y Alemania anunció el envío de otros cuatro, además de los catorce ya previstos para reforzar la resistencia ucraniana.

