La comunidad Guardianes del Páramo habla sobre la creatividad como base de aprendizaje para “resolver problemas ambientales”

A largo plazo, Una forma de conservar y de prevenir es sembrar plantas nativas, un tema que no se tiene tan en cuenta en los incendios actuales, es que las plantas, que no son de acá, las plantas invasoras, justamente, digamos, por sus características, favorecen a los incendios, tienen hojas más secas y le quitan campo a plantas nativas que ayudan a fortalecer la montaña y darle más resiliencia. conectarnos a redes, promover la información veraz, que no genere pánico, sino pues sea pertinente para las personas.