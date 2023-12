¿La COP 28 es la cumbre del fracaso?

El presidente de la COP 28, sultán Al Jaber, pone en duda la ciencia sobre el cambio climático y dice que el mundo no debe volver a las “cavernas”

Simultáneamente, el observatorio climático europeo Copernicus informó que en noviembre el planeta experimentó su sexto mes consecutivo récord de temperatura. Esto confirma la tendencia de que el año 2023 será, sin lugar a dudas, el más cálido jamás registrado. Hasta la fecha, no hay acuerdos sustanciales y la cumbre termina el próximo 12 de diciembre.

“La guerra entre Israel y Hamás, y la polarización que ha creado en nuestra sociedad, provocaron un alto riesgo de ataques terroristas en la UE durante la próxima temporada navideña”

16.000

La migración sigue desbordada

Perú

Fujimori libre

Estados Unidos

Las dudas de Biden

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, contó en un discurso que si Donald Trump no fuera candidato no estaría tan seguro de apostarle a la reelección de cara a las elecciones del próximo año. “Pero no podemos dejarlo ganar”, declaró el mandatario contra el líder republicano, que hoy día se posiciona mejor en las encuestas para volver a ocupar la Casa Blanca. Uno de los factores que más alejan al demócrata de la reelección, además de las críticas contra su gestión, es su alta edad, pues, con 81 años, es el presidente más longevo de la historia del país. Si se reeligiera, saldría con 85 años.