La Guardia Revolucionaria de Irán advierte represalias si Israel no detiene su ofensiva en Líbano

La tregua en Oriente Medio, anunciada apenas ayer por el presidente estadounidense Donald Trump, podría verse comprometida tras los ataques israelíes en Líbano.

Ante esta situación, los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán advirtieron que podrían responder si Israel no detiene los bombardeos en territorio libanés, donde decenas de personas murieron un día después de que se anunciara el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

“Enviamos una fuerte advertencia a Estados Unidos, que viola tratados, y a su aliado sionista, su ejecutor: si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta”, declararon en un comunicado divulgado por la televisión pública.

De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, al menos 112 personas murieron y 837 resultaron heridas este miércoles en los ataques israelíes en Líbano, lo que representa el nivel de violencia más alto desde el inicio de la guerra el pasado 2 de marzo.

Israel ha mantenido su ofensiva en el Líbano. Foto: Anadolu via Getty Images

Los bombardeos impactaron barrios residenciales del centro de Beirut, así como los suburbios del sur de la capital y otras zonas del sur y del este del país. Israel y Estados Unidos sostienen que Líbano no formaba parte de la tregua acordada con Irán.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas condenó los ataques israelíes en Líbano que dejaron numerosas víctimas, según declaró el portavoz adjunto del secretario general del organismo.

“La ONU condena firmemente las pérdidas de vidas civiles”, dijo Farhan Haq a la prensa, al tiempo que instó a aprovechar “la oportunidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán” para evitar más muertes.

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Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó a la cadena pública PBS que el conflicto entre Israel y Hezbolá no estaba contemplado dentro del cese al fuego temporal anunciado la noche del martes.

Los libaneses “no fueron incluidos en el acuerdo”, afirmó Trump, según publicó en X la corresponsal de PBS NewsHour, Liz Landers. “Es a causa de Hezbolá”, el grupo libanés respaldado por Irán, dijo Trump, según la periodista.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

A pesar de que ambas partes se comprometieron a frenar los ataques, Irán lanzó este miércoles ofensivas contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos tras bombardeos contra sus instalaciones petroleras, informó la televisión estatal iraní.

Las fuerzas armadas kuwaitíes informaron en X haber recibido “una intensa oleada de ataques iraníes, afrontando 28 drones dirigidos al Estado de Kuwait”, muchos de los cuales fueron interceptados.

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Según el Ejército kuwaití, los ataques causaron un “daño material significativo” en instalaciones petroleras, centrales eléctricas y centros de desalación de agua.

En un mensaje similar, Emiratos Árabes Unidos informó que sus defensas aéreas estaban enfrentando misiles y drones procedentes de Irán este miércoles, pocas horas después de anunciarse la tregua.

*Con información de AFP.