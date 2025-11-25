La joven que dejó su vida para mudarse como mochilera en Asia: la historia que cautiva las redes

Recientemente, se ha hecho viral la historia de una joven que, cansada de su rutinaria vida, decidió dejar atrás su estabilidad para empacar una maleta y emprender un viaje como mochilera por el mundo, lo que es el sueño de miles de personas que no encuentran el sentido de su vida en medio de trabajos desgastantes que solo les da el tiempo justo para descansar y repetir el ciclo día tras día.

Se trata de Àlex Ginés —de 23 años—, quien en redes sociales contó que pasó por decenas de trabajos en su ciudad natal, Barcelona, en España, y se sometía a jornadas interminables, en las que incluso su momento de descanso se empezó a ver afectado, tanto que sufrió de insomnio y una sensación de agotamiento que no cedía.

“Había días en los que ni pensaba, solo calculaba el tiempo”, dijo en una de sus publicaciones en redes sociales sobre la historia de cómo cambió su vida. Cuando se percató de esas señales de su cuerpo, optó por emprender un viaje a Filipinas que modificó su perspectiva.

Al regresar a su país, la idea de volver a Asia, esta vez de manera permanente, se plantó con firmeza en su cabeza, hasta el punto que renunció a su trabajo, dejó su vivienda y cambió la comodidad que le ofrecía lo conocido para llevar su vida a Malasia.

Mochilear se ha convertido en una alternativa para viajar por el mundo a bajo costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con sus relatos, la vida dio un giro al llegar al continente asiático, pues sus mañanas las pasa junto al mar, leyendo y en momentos de silencio que le brindaban calma y tranquilidad, además, gracias a un teletrabajo de medio tiempo con sede en España puede sostenerse económicamente lejos de su hogar.

Aprovecha su día para visitar parques naturales de la ciudad, con cascadas, bosque y mucha naturaleza. Luego, según compartió en un video en su perfil de Instagram, se dirige a la piscina del hostal y trabaja. Para cuando se acerca la hora del atardecer, regresa a la playa para un “último chapuzón”. Finalmente, en la noche regresa a su hostal para descansar.