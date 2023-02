La niña de 11 años que gana 660 millones de pesos al mes, pero prefiere dejar de hacerlo

Roxy Jacenko es una mujer que sabe mucho del tema con empresas y le dio los elementos a su hija Pixie Curtis, de 11 años, para que se convirtiera en toda una experta de las relaciones públicas. Esto al punto de que la pequeña ya tiene una gran fortuna debido a su negocio.

La niña de 11 años prefiere seguir con su educación - Foto: @roxyjacenko

La niña aprendió a vender juguetes en línea y esto le genera unas 110.000 libras esterlinas, es decir, $660 millones de pesos al mes. Aunque es una gran suma, a la pequeña no le interesa volverse millonaria, pues en un medio de comunicación australiano su madre comentó que ella estaba enfocada en obtener su aceptación en una escuela secundaria.

Pixie es una niña australiana que gana 660 millones de pesos vendiendo juguetes - Foto: @roxyjacenko

“En resumen, en los últimos meses, hemos estado discutiendo los planes de negocios para el futuro como familia y decidimos que, si bien ha sido un viaje increíble que comenzó hace unos tres años, era hora de enfocarnos con la escuela secundaria a la vuelta de la esquina”, sostuvo Roxy Jacenko para news.com.au.

Además, dijo que su hija sí seguirá en el mundo de los negocios, pero que lo hará como al principio, con accesorios para el cabello, ya que si sigue en la venta de juguetes no tendrá el tiempo necesario para avanzar con su educación.

La pequeña Pixie empezó vendiendo accesorios para el cabello - Foto: @pixiespixonline

Una de las cosas que los seguidores de esta familia le han criticado a los progenitores de Pixie es que tiene muy poca edad para estar manejando sumas tan altas de dinero. Su madre compartió que le regaló una flota de carros a sus hijos que tiene un precio de 193.000 libras esterlinas, es decir, unos 1.021.564.039 en pesos colombianos.

Ante este regalazo muchos se preguntaron qué hacía la madre de Pixie, Roxy Jacenko, y en sus redes sociales se pudo conocer que es propietaria de varias empresas de comunicaciones en Australia.

La madre de la niña le regaló un carro de lujo - Foto: @roxyjacenko

“Me perdiste”: carta de desamor de una niña de 7 años enternece en internet

En las redes sociales se viralizó la carta en la que una pequeña se desahoga con el que sería su pretendiente, aprovechándole para dejarle claro que ella ya no estaría para él. Sin embargo, además de lo curioso que pueda parecer esta dedicatoria, tanto la caligrafía como los adornos de la carta están enterneciendo a más de uno en las plataformas sociales.

La carta es firmada por Valeria y, según indicó el usuario que compartió la fotografía, se trata de una pequeña de 7 años, quien dirigió su enojo hacia Miguel, quien al parecer, no habría “valorado” el cariño brindado por esta “princesa”, y tomando las riendas de la relación, la pequeña le deja en claro que ya la “perdió”.

“He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso”, le advierte la niña a Miguel, el niño que le gusta. Sin embargo, antes de terminar, en su carta Valeria dedicó una posdata para su querido ex, “me perdiste”, puntualizando que, por más que vuelva a aparecer en su vida y “aporte”, ella ya no le prestará más atención y seguirá con su vida, y cuando ya había firmado la dedicatoria, con otro lápiz aprovechó para poner una nota de último minuto: “no se la enseñes a nadie o te enteras”.

Por supuesto los comentarios de este tierno hecho no se hicieron esperar y fueron: “Valeria? Se comerá el mundo”, “o sea que a los 7 añitos ya inician los síntomas de tóxica”, “es que esa niña tiene más inteligencia emocional que la mayoría de los tíos que conozco”, “Ella: no se lo enseñes a nadie. El primo: lo hace viral en Twitter JAJAJAJAJA”, “por un plebeyo JAJAJAJAJAJA Valeria la reina de España”.