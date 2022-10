La Otan emite alerta por la movilización del submarino ruso ‘K-329 Belgorod’ que porta un misil nuclear

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) remitió una nota de inteligencia a sus países miembros en la que alerta de la movilización del submarino nuclear ruso ‘K-329 Belgorod’, portador del misil nuclear ‘Poseidón’, también conocido como ‘el Arma del Apocalipsis’, según informó este domingo -2 de octubre- el diario italiano La Repubblica.

El nuevo submarino fue botado en julio y ahora se habría sumergido en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, según distintas fuentes extraoficiales.

La Otan teme que su misión sea ahora realizar una prueba del supertorpedo ‘Poseidón’, un proyectil con capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y luego hacer explosión cerca de la costa para causar un tsunami radiactivo.

El torpedo nuclear fue presentado en 2018 por Rusia como la vía para garantizar la supremacía militar rusa, aunque los expertos nucleares han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde la década de 1960.

Estados Unidos ha activado la red de satélites para hacer el seguimiento de torpedos que aprovecha el gran calor que desprenden los proyectiles cuando se activan. Sin embargo, no son capaces de detectarlos bajo el mar.

El ‘Belgorod’ tiene 184 metros de eslora y 15 de manga y puede viajar a unos 60 kilómetros por hora bajo el agua. Se estima que puede pasar hasta 120 días sin tener que regresar a la superficie.

Entre su arsenal cuenta con el supertorpedo ‘Poseidón’, un proyectil de 24 metros con capacidad para portar una cabeza nuclear de unos dos megatones. “Es un nuevo tipo de arma completamente nueva que obligará a las marinas occidentales a cambiar su planificación y a desarrollar nuevas contramedidas”, apuntó el experto HI Sutton, según recoge La Reppubblica.

Estados Unidos sabría si Rusia prepara un ataque nuclear, dicen expertos

Estados Unidos descubriría a tiempo si Rusia estuviera preparando un ataque nuclear en Ucrania y Moscú bien podría querer que se supiera, dicen expertos en armas nucleares

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló de recurrir a las armas nucleares si advierte amenazas a la “integridad territorial” o la existencia de Rusia.

La declaración de Moscú del pasado viernes sobre anexionar cuatro regiones parcialmente ocupadas de Ucrania significaba que Rusia baraja recurrir al armamento nuclear en caso de ataques en el territorio reclamado. Esa eventual escalada se haría probablemente con un arma nuclear táctica pequeña, tal vez lanzada en un misil balístico Iskander de corto alcance, según los expertos.

Aunque analistas militares restan de momento importancia a las amenazas de Moscú y funcionarios estadounidenses dicen que no advierten señales de ese tipo, varios países Occidente observan de cerca si surgen verdaderas amenazas atómicas.

“Rusia desplegó sus cabezas nucleares estratégicas”

La preparación de un ataque sería evidente, dijo a la AFP Pavel Podvig, investigador del Instituto de Investigación sobre Desarme de la ONU en Ginebra.

El instituto trazó en 2017 un mapa de 47 lugares de almacenamiento nuclear en toda Rusia. Esos sitios son vigilados constantemente por satélites de inteligencia y vigilancia militar de Estados Unidos y otros países.

Podvig indicó que Rusia desplegó sus cabezas nucleares estratégicas o de largo alcance en tierra, en misiles, bombarderos y submarinos. No obstante, dijo que sus armas nucleares no estratégicas o tácticas, que serían unas 2.000, se almacenan y no se montan en vehículos lanzadores como el Iskander.

“No hay Iskanders rodando por ahí con cabezas nucleares. Estas armas están almacenadas”, comentó el investigador.

¿EE. UU. lo sabría?

“Confío en que Estados Unidos percibiría la preparación rusa para el uso de armas nucleares”, dijo a la AFP Mark Cancian, un exfuncionario estadounidense que trabajó en temas nucleares y actualmente integrante del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

Las señales también provendrían de acciones preparatorias de las fuerzas terrestres, como la entrega de equipos de protección, por ejemplo. “Todo eso sería visible”, resaltó.

Por su parte, Podvig dijo que Moscú, al igual que Washington, aplica desde hace décadas una gestión disciplinada de sus ojivas nucleares, y ese sistema de gestión es bastante sólido y visible.

“Estamos bastante seguros de que no hay instalaciones escondidas (...). Las armas nucleares necesitan cierta estructura, gente entrenada y mantenimiento. Eso no se puede dejar librado al azar”, explicó Podvig.

No obstante, el investigador aceptó que “técnicamente se pueden sacar sigilosamente un par de bombas de los depósitos”, lo que implica riesgos, incluyendo ataques preventivos de Occidente.

*Con información de Europa Press y AFP.

