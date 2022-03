La otra cara de la moneda: ¿cuántos soldados rusos han muerto realmente en Ucrania?

Altos mandos del Pentágono entregaron un balance frente al Congreso de su país, pero sus datos no coinciden con los reportes de Rusia y Ucrania.

En declaraciones entregadas este martes por el general Scott Berrier, un alto mando del Pentágono, el uniformado afirmó que entre “2.000 y 4.000″ soldados rusos han fallecido en Ucrania en el marco de las confrontaciones que allí se desarrollan desde el pasado 24 de febrero, fecha en la que Moscú dio luz verde a la que denominó “una operación especial”, que derivó en una ocupación a Ucrania que ya completa 13 días y que suscita la mirada de todo el planeta.

De acuerdo con Berrier, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense, en declaraciones entregadas ante un comité del Congreso estadounidense, el estimado entregado se trata de un balance aproximado que debe tomarse con prudencia, advirtiendo que este se hizo tras la recopilación de varias fuentes de información.

Dentro de las advertencias también se señala que, según un balance presentado una semana atrás por el Ministerio de Defensa ruso, al 2 de marzo la cifra de militares rusos muertos en Ucrania se elevaba a 498.

No obstante, en contraposición con los datos presentados por las autoridades estadounidenses y rusas, un tercer balance, revelado por las fuerzas militares ucranianas, fijaría el número de bajas de los militares invasores en 11.000.

El balance ucraniano se presentó oficialmente el pasado lunes, en un documento en el que las autoridades de ese país también estimaban que han logrado neutralizar 290 tanques enemigos, además de 46 aviones y 68 helicópteros.

Las víctimas civiles reportadas por la ONU

En un informe dado a conocer este martes por la Acnur, se advirtió que el número de refugiados que han salido de Ucrania en los primeros 12 días de la invasión rusa ya superaron los dos millones, en la que ya es vista como la peor situación de desplazamiento que ha vivido el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo pasado.

En el reporte de la ONU, más precisamente de su oficina de Derechos Humanos, se menciona que a la fecha, 474 personas civiles han muerto como efecto de la fuego invasor, siendo la mayoría de las víctimas, personas que se vieron afectadas por elementos explosivos y bombardeos.

No obstante, sobre esta cifra de afectados, la ONU advierte que se refiera a cifras oficiales que estarían afectadas por un evidente subregistro en tanto hay zonas de Ucrania que han quedado aisladas, y sobre las que no existen datos, así como muchas personas solas, cuyas muertes posiblemente no se han documentado.

Más sobre el balance del Pentágono ante el Congreso de EE. UU.

En el mismo sentido de la revelación de cifras de bajas del Ejército ruso en Ucrania, autoridades de Defensa de Estados Unidos, más precisamente el director de la CIA, William Burns, advirtió ante el Congreso de su país, que la invasión rusa de Ucrania era resultado de una “profunda convicción personal” del presidente Vladimir Putin, que ha “gestado desde hace muchos años una mezcla explosiva de agravios y ambición”.

Según Burns es muy “probable” que el presidente ruso disponga duplicar los esfuerzos y capacidades actualmente desplegadas en Ucrania, advirtiendo que su diana es aplastar al ejército ucraniano, y afirmando que el líder del Kremlin, “no tiene respeto, ni repara, en las bajas civiles”.

En sus declaraciones, Burns también se manifestó esperanzado en que la resistencia ucraniana no desista ni claudique frente a la arremetida de los rusos.

*Con información de AFP.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.