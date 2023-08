¿La Reina Letizia presenta molestias? De qué se trata el neuroma de Morton

La reina Leticia junto con su familia está disfrutando de sus vacaciones privadas, como es habitual, la monarca se lleva las miradas de todos los medios y esta vez en especial por su manera de vestir, lo que se refiere a un atuendo más tranquilo a lo que normalmente suele usar.

Sus looks han sido tema en los últimos días, pues durante las vacaciones se le ha visto con calzado sin tacón, lo que ha llamado la atención a muchos, pues la respuesta de esto se debe a que Leticia sufre de Neuroma de Morton, por lo que los médicos le han recomendado no usar zapato alto. Por eso en las vacaciones de verano en España, los looks que usa son con baletas si la agenda se lo permite.

(From L) Spain's Queen Letizia, Spanish Crown Princess of Asturias Leonor, Spain's King Felipe VI, and Spanish Princess Sofia visit the "Jardines de Albabia" gardens in Bunyola, on the island of Mallorca during their summer holidays in the Balearic islands on July 31, 2023. (Photo by JAIME REINA / AFP) | Foto: AFP

¿Qué es el Neuroma de Morton?

El neuroma de Morton, según Clinic Mayo, es una afección dolorosa que afecta el metatarso, más frecuentemente el lugar entre el tercero y cuarto dedo del pie. Se puede sentir como si estuvieras parado sobre una piedra en tu zapato o un pliegue del calcetín.

El neuroma de Morton consiste en el engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies. Esto puede causar un dolor agudo con ardor en la bola del pie. Es posible que tengas picazón, ardor o entumecimiento en los dedos afectados.

Los zapatos de tacón alto o apretados están vinculados al desarrollo del neuroma de Morton. Muchas personas sienten alivio al comenzar a usar zapatos con tacones más bajos y con una puntera más amplia. A veces es necesario aplicar inyecciones de corticosteroides o hacer una cirugía.

Síntomas

La información suministrada por la clínica, indica que en general, no hay ningún signo externo de esta afección, como un bulto, sin embargo podría presentar los siguientes síntomas:

Una sensación como si tuvieras un guijarro en tu zapato

Un dolor urente en la parte anterior del pie que puede irradiarse hacia los dedos del pie

Hormigueo o entumecimiento en los dedos del pie

Asimismo referencian que quitarse el zapato y frotarse el pie continuamente ayuda a aliviar el dolor.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Tacones altos. Usar zapatos de tacones altos o ajustados o con un calce deficiente puede ocasionar una presión extra sobre tus dedos y sobre la planta del pie.

(From L) Spain's King Felipe VI, Spanish Princess Sofia, Spanish Crown Princess of Asturias Leonor and Spain's Queen Letizia visit the "Jardines de Albabia" gardens in Bunyola, on the island of Mallorca during their summer holidays in the Balearic islands on July 31, 2023. (Photo by JAIME REINA / AFP) | Foto: AFP