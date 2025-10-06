Lanzan advertencia sobre tickets de compra para clientes de Costco, Walmart y Soriana por violación a derechos de consumidores en México

Walmart, Costco y Soriana tienen múltiples sedes en todo el territorio de México, donde compran miles de clientes al año que salen de las cadenas con el ticket o factura respectiva de sus adquisiciones.

Sin embargo, en varios establecimientos es posible que le pidan dicho ticket de compra a la salida del lugar para verificar el pago de los artículos, en una petición viene de vieja data para evitar robos en superficies comerciales grandes.

El establecimiento está obligado a brindarle factura de la compra. | Foto: Geography Photos/Universal Image

La Procuraduría Federal del Consumidor de México advirtió que estas prácticas podrían constituir una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Según la ley, revisiones obligatorias de estas facturas son ilegales. Los artículos especifican que se encuentra expresamente prohibido que cualquier proveedor de servicios realice acciones que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personal de los consumidores.

La restricción se extiende a todas las tiendas, tanto las afiliadas como las no afiliadas, a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD), y aplica sin importar el tamaño o tipo de establecimiento comercia, informa El Cronista.

En caso de que le pidan el ticket, es posible que se sienta obligado a hacerlo e incluso que lo haga para salir rápido de la situación, ya que el procedimiento se hace en cuestión de segundos.

Aún así, el Estado mexicano hace un llamado para que se exijan los derechos de los consumidores. En este caso, implica mencionar que se conoce el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (apartado donde está la normativa descrita) y deberían dejarlo ir sin mayores complicaciones.

La importancia del ticket

Profeco también exalta la importancia de conservar el ticket de compra para posibles reclamaciones o solicitud de garantía.

El documento debe contener todos los artículos comprados con su respectivo precio. | Foto: Getty Images

“El comprobante es un respaldo para hacer válida la garantía, solicitar reembolsos o devoluciones en los productos que se hayan comprado, así como para presentar reclamaciones sobre el servicio contratado”, afirma la entidad.