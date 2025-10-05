Walmart anuncia importantes cambios en sus productos dentro de las siguientes semanas: consulte si le afecta

La empresa minorista más reconocida de Estados Unidos, Walmart, anunció que está implementando importantes cambios en sus marcas privadas más importantes. Allí están incluidas: Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y bettergoods.

La compañía de supermercados informó que van a retirar colorantes sintéticos y más de 30 ingredientes, en los que se encuentran conservantes de comida, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasas de las marcas mencionadas.

“Nuestros clientes nos han dicho que desean productos elaborados con ingredientes más sencillos y familiares, y los hemos escuchado. Al eliminar los colorantes sintéticos y otros ingredientes, reforzamos nuestra promesa de ofrecer alimentos asequibles que beneficien a las familias”, detalló John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart en Estados Unidos, en un comunicado compartido por la empresa.

Los productos serán eliminados de las principales marcas de Walmart. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Este compromiso demuestra cómo Walmart está respondiendo a las preferencias cambiantes de los clientes, al mismo tiempo que establece el estándar para brindar calidad e innovación excepcionales a un valor extraordinario”, agregó.

De acuerdo con los detalles de la iniciativa, el plan de retiro de todos los productos se finalizará hasta el 2027.

También se verán afectados algunos bocadillos, productos horneados, aderezos, bebidas y más.

La mayoría de las personas está más pendiente de los ingredientes que consumen las personas. | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

Los colorantes que serán eliminados son:

FD&C Azul 1

FD&C Azul 2

FD&C Verde 3

FD&C Rojo 3

FD&C Rojo 4

FD&C Rojo 40

FD&C Amarillo 5

FD&C Amarillo 6

FD&C Citrus Red

FD&C Naranja B

Cantaxantina

Junto con estos ingredientes:

dióxido de titanio

Azodicarbonamida

Sulfosuccinato de sodio dicotilo (DSS)

poliéster de sacarosa

Tolueno

Anisol

Lejía

Morfolina

Óxido de propileno

fumarato de estearilo de sodio

tartrato de estearilo

Ficina

Ácido graso trans sintético

Butilparabeno

Ésteres lactilados de monómeros y diglicéridos (OLEON)

Metilparabeno

Propilparabeno

Bromato de calcio

Bromato de potasio

harina bromada

Neotamo

Ventaja

ftalatos

Bisulfito de potasio

Nitrato de potasio

Nitrito de potasio

Simplesse

Ferrocianuro de sodio (también conocido como prusiato amarillo de sodio)

Sucroglicéridos

Talco

La mayoría de los consumidores votó porque revisa los ingredientes de sus productos antes de comprarlos. | Foto: Getty Images

La minorista argumentó la medida debido a que realizó una encuesta a los consumidores, que demostró que la mayoría de los clientes (el 62 %) prefiere alimentos y productos con ingredientes más saludables y transparentes. En aquella encuesta, el 54 % de las personas aseguró que revisan los ingredientes de sus productos antes de comprarlos, lo que es un determinante al momento de realizar las compras.