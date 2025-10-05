Estados Unidos
Walmart anuncia importantes cambios en sus productos dentro de las siguientes semanas: consulte si le afecta
La empresa de supermercados más grande de EE. UU. eliminará de sus estanterías decenas de productos.
La empresa minorista más reconocida de Estados Unidos, Walmart, anunció que está implementando importantes cambios en sus marcas privadas más importantes. Allí están incluidas: Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y bettergoods.
La compañía de supermercados informó que van a retirar colorantes sintéticos y más de 30 ingredientes, en los que se encuentran conservantes de comida, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasas de las marcas mencionadas.
“Nuestros clientes nos han dicho que desean productos elaborados con ingredientes más sencillos y familiares, y los hemos escuchado. Al eliminar los colorantes sintéticos y otros ingredientes, reforzamos nuestra promesa de ofrecer alimentos asequibles que beneficien a las familias”, detalló John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart en Estados Unidos, en un comunicado compartido por la empresa.
“Este compromiso demuestra cómo Walmart está respondiendo a las preferencias cambiantes de los clientes, al mismo tiempo que establece el estándar para brindar calidad e innovación excepcionales a un valor extraordinario”, agregó.
De acuerdo con los detalles de la iniciativa, el plan de retiro de todos los productos se finalizará hasta el 2027.
También se verán afectados algunos bocadillos, productos horneados, aderezos, bebidas y más.
Los colorantes que serán eliminados son:
- FD&C Azul 1
- FD&C Azul 2
- FD&C Verde 3
- FD&C Rojo 3
- FD&C Rojo 4
- FD&C Rojo 40
- FD&C Amarillo 5
- FD&C Amarillo 6
- FD&C Citrus Red
- FD&C Naranja B
- Cantaxantina
Junto con estos ingredientes:
- dióxido de titanio
- Azodicarbonamida
- Sulfosuccinato de sodio dicotilo (DSS)
- poliéster de sacarosa
- Tolueno
- Anisol
- Lejía
- Morfolina
- Óxido de propileno
- fumarato de estearilo de sodio
- tartrato de estearilo
- Ficina
- Ácido graso trans sintético
- Butilparabeno
- Ésteres lactilados de monómeros y diglicéridos (OLEON)
- Metilparabeno
- Propilparabeno
- Bromato de calcio
- Bromato de potasio
- harina bromada
- Neotamo
- Ventaja
- ftalatos
- Bisulfito de potasio
- Nitrato de potasio
- Nitrito de potasio
- Simplesse
- Ferrocianuro de sodio (también conocido como prusiato amarillo de sodio)
- Sucroglicéridos
- Talco
La minorista argumentó la medida debido a que realizó una encuesta a los consumidores, que demostró que la mayoría de los clientes (el 62 %) prefiere alimentos y productos con ingredientes más saludables y transparentes. En aquella encuesta, el 54 % de las personas aseguró que revisan los ingredientes de sus productos antes de comprarlos, lo que es un determinante al momento de realizar las compras.
Al mismo tiempo, Walmart detalló que al menos el 90 % de sus productos han sido modificados durante los últimos años, eliminando los colorantes.