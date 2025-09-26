Las 10 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026; dos colombianas entran al top

Según el QS World University Rankings 2026, una de las clasificaciones más respetadas en la educación superior, las mejores universidades del mundo y de cada región son evaluadas basándose en criterios cruciales como la calidad de la enseñanza, sus instalaciones y la salida laboral de sus graduados.

Este prestigioso listado incluye el reconocimiento tanto de instituciones públicas como privadas.

Murales de los estudiantes | Foto: Francisco Calderón

En la edición de este año, las instituciones de América Latina experimentaron un descenso en sus puestos a nivel mundial. A pesar de esto, mantienen una alta valoración en campos clave como la investigación y la tecnología.

En cuanto a las universidades privadas de la región, una institución de Chile se posiciona como la líder regional. Por otro lado, en el panorama peruano, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) logra mantenerse entre las mejores clasificadas.

Las cinco mejores instituciones privadas de educación superior en América Latina (2026)

Estas instituciones son reconocidas por brindar una educación de alta calidad, un desarrollo integral para sus estudiantes y programas innovadores. A continuación, se presenta una selección destacada:

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) – puesto 116 global.

– puesto 116 global. Tecnológico de Monterrey (ITESM) – puesto 187 global.

– puesto 187 global. Universidad de los Andes (Colombia) – puesto 212 global.

– puesto 212 global. Universidad Nacional de (Colombia) - puesto 259 global.

- puesto 259 global. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – puesto 345 global.

– puesto 345 global. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – puesto 371 global.

Varias universidades de América Latina se posicionan en el QS World University Rankings 2026, entre las mejores del mundo.

Universidad Nacional en 2026 | Foto: NurPhoto via Getty Images

A la cabeza de la región y como la única casa de estudios latinoamericana en el Top 100 global (puesto 84), se encuentra la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina. El listado está dominado por Brasil, México y Chile, que figuran en los puestos más altos.

Presencia Destacada de Universidades Colombianas

Es importante resaltar la notable presencia de Colombia entre las mejores universidades de la región, con tres instituciones clasificadas:

La Universidad de los Andes (#212 global).

(#212 global). La Universidad Nacional de Colombia (#259 global).

(#259 global). La Pontificia Universidad Javeriana (#371 global).

Esto subraya el alto nivel de la educación superior en el país y su competitividad a nivel regional e internacional.

Universidad en Estados Unidos | Foto: MediaNews Group via Getty Images