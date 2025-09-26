Suscribirse

Mundo

Las 10 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026; dos colombianas entran al top

Tres universidades colombianas figuran en el ranking mundial.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 3:02 p. m.
Graduación universidad Harvard
Estudiantes graduados | Foto: AFP

Según el QS World University Rankings 2026, una de las clasificaciones más respetadas en la educación superior, las mejores universidades del mundo y de cada región son evaluadas basándose en criterios cruciales como la calidad de la enseñanza, sus instalaciones y la salida laboral de sus graduados.

Este prestigioso listado incluye el reconocimiento tanto de instituciones públicas como privadas.

El mural "Historia de la Medicina en el Cauca" creado por Belisario Antonio Gómez Castro entre los años 2004 y 2005 con 2.500.000 teselas vítreas importadas de México, se encuentra ubicado en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca.
Murales de los estudiantes | Foto: Francisco Calderón

En la edición de este año, las instituciones de América Latina experimentaron un descenso en sus puestos a nivel mundial. A pesar de esto, mantienen una alta valoración en campos clave como la investigación y la tecnología.

Contexto: Universidades ‘históricamente negras’ se ven forzadas a cerrar por amenazas; el FBI investiga la situación

En cuanto a las universidades privadas de la región, una institución de Chile se posiciona como la líder regional. Por otro lado, en el panorama peruano, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) logra mantenerse entre las mejores clasificadas.

Las cinco mejores instituciones privadas de educación superior en América Latina (2026)

Estas instituciones son reconocidas por brindar una educación de alta calidad, un desarrollo integral para sus estudiantes y programas innovadores. A continuación, se presenta una selección destacada:

  • Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) – puesto 116 global.
  • Tecnológico de Monterrey (ITESM) – puesto 187 global.
  • Universidad de los Andes (Colombia) – puesto 212 global.
  • Universidad Nacional de (Colombia) - puesto 259 global.
  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – puesto 345 global.
  • Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – puesto 371 global.

Varias universidades de América Latina se posicionan en el QS World University Rankings 2026, entre las mejores del mundo.

Estos son los requisitos para aplicar a la Universidad Nacional en 2026
Universidad Nacional en 2026 | Foto: NurPhoto via Getty Images

A la cabeza de la región y como la única casa de estudios latinoamericana en el Top 100 global (puesto 84), se encuentra la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina. El listado está dominado por Brasil, México y Chile, que figuran en los puestos más altos.

Contexto: Administración Trump golpea con recortes: Universidades en Puerto Rico y Estados Unidos se verán afectadas

Presencia Destacada de Universidades Colombianas

Es importante resaltar la notable presencia de Colombia entre las mejores universidades de la región, con tres instituciones clasificadas:

  • La Universidad de los Andes (#212 global).
  • La Universidad Nacional de Colombia (#259 global).
  • La Pontificia Universidad Javeriana (#371 global).

Esto subraya el alto nivel de la educación superior en el país y su competitividad a nivel regional e internacional.

El niño dice que quiere lograr un MIT a corto plazo
Universidad en Estados Unidos | Foto: MediaNews Group via Getty Images
Contexto: Aprenda con la mejor universidad del Ecuador cómo proyectar títulos internacionales en este LAB de la CLE2025. Regístrese

En el ranking mundial siguen figurando en los primeros puestos el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de Estados Unidos, manteniéndose en la primera posición por decimocuarto año consecutivo. Le siguen Imperial College de Londres (Reino Unido), en segundo lugar, y la Universidad de Stanford (EE.UU.), que ocupa la tercera posición.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian inesperado movimiento en ‘MasterChef Celebrity 2025′; Claudia Bahamón fue clara con cambio

2. MinSalud rechaza concertación sobre reforma a la salud: “Mucho cuidado con la ponencia alternativa”

3. Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: medio brasileño reveló el veredicto de Santos

4. Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

5. Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

UniversidadesColombiaMundoRanking

Noticias Destacadas

Donald Trump

Trump lanza ofensiva contra la izquierda radical con grupo antiterrorista federal: expertos alertan sobre abuso de poder

Redacción Semana
Graduación universidad Harvard

Las 10 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026; dos colombianas entran al top

Redacción Semana
Migración / Inmigración

¿En qué consiste? USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para quienes realicen trámites migratorios

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.