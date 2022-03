Las devastadoras armas termobáricas con las que Rusia podría atacar a Ucrania

Entre el poderoso arsenal de los rusos se encuentra esta arma que no utiliza explosivos convencionales.

La invasión de Rusia a Ucrania ha sacado a relucir el poderoso armamento con el que cuenta el Ejército ruso. Junto a los miles de tanques, vehículos blindados, lanzadores de misiles y cañones de artillería, también está el lanzacohetes TOS-1 Buratino, armado con ojivas termobáricas.

Según CNN, las armas TOS-1 o TOS-1A fueron detectadas al sur de Belgorod, Rusia, “cerca de la frontera con Ucrania, dos días después del inicio de la invasión y como parte de las fuerzas rusas desplegadas”.

El mencionado medio de comunicación también destacó que “no hay pruebas” sobre la utilización de este armamento en la invasión a Ucrania, pero su presencia despierta las alarmas por lo letal que puede llegar a ser.

Estas armas “no utilizan explosivos convencionales”, indica CNN, y señala que están llenas de explosivo a alta temperatura y presión.

Las también denominadas ‘bombas de vacío’ “son usadas especialmente contra fortificaciones, túneles y cuevas, ya que la presión y las partículas explosivas se adentran durante un largo tiempo en los espacios reducidos, provocando efectos devastadores en las personas en su interior”, indicó CNN.

Este armamento lo usó el Ejército ruso en Chechenia, una acción que despertó la indignación de Human Rights Watch y la crítica de organizaciones no gubernamentales.

Sobre este armamento no hay un tratado internacional que las prohíba en un conflicto armado, pero su uso “estaría limitado por el Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de la ONU, de acuerdo con el Center for Arms Control and Non-Proliferation”, explicó CNN.

El conflicto en Ucrania ha llevado a muchos a pensar en la posibilidad de un enfrentamiento nuclear, pero el Gobierno de Rusia señaló este 10 de marzo que una guerra nuclear es “imposible”, ya que “significaría el fin de la civilización”, en palabras del director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores, Igor Vishnevetski.

“Tal guerra es imposible. Creo que muchos especialistas y expertos entienden cuáles podrían ser las consecuencias de una guerra nuclear”, indicó, según recoge la agencia de noticias rusas Tass. “No puede ser por definición”, continuó, antes de urgir a que este escenario “no debe permitirse bajo ninguna circunstancia”.

Vishnevetski aseguró que las cinco potencias nucleares (Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia) preparan actualmente una declaración conjunta sobre la inadmisibilidad de la guerra nuclear y resaltó que todos “comparten la opinión de que la guerra nuclear es imposible”.

“Somos cinco potencias nucleares”, dijo, antes de reconocer que, no obstante, algunas de ellas “tienen contradicciones muy graves entre sí”, algo que “se nota en el contexto de la crisis de Ucrania”.

Cabe recordar que en enero, las autoridades de los cinco países mencionados hicieron un llamamiento a evitar una guerra entre países con armas nucleares y reducir así los riesgos de provocar una carrera armamentística.

Las amenazas de Putin

El miedo a una posible guerra nuclear, naciente a principio de año cuando comenzaron las tensiones entre Rusia y Ucrania, aumentó en días recientes, luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso en alerta a las llamadas “fuerzas de disuasión”, que controlan las armas nucleares en propiedad de ese país.

“Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión del Ejército ruso en alerta especial de combate”, dijo el líder del Kremlin (Gobierno ruso), durante una reunión que mantuvo con sus jefes militares, el pasado 27 de febrero, cuando se cumplían cuatro días de la invasión rusa en Ucrania.

En respuesta, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, dijo: “Afirmativo”.

Como era de esperarse, las autoridades internacionales salieron a recriminar las palabras de Putin, asegurando que eran una total locura. “Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable”, dijo el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, en entrevista con CNN.

