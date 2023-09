Las imágenes del mundo se concentran en Lampedusa: ¿qué está pasando allí?

En apenas dos días, entre el 12 y el 14 de septiembre, más de 7 000 personas llegaron en unas 120 pateras (pequeñas embarcaciones no aptas para la navegación) a la isla italiana de Lampedusa, que ha visto más de 10 000 llegadas en lo que va de mes. Una cifra récord para una isla de poco más de 6 000 habitantes y que está desbordada.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La pequeña isla de Lampedusa está en emergencia a causa de los miles inmigrantes ilegales que continúan llegando. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Según InfoMigrants , más de 84 300 personas llegaron a Italia por vía marítima entre el 1 de enero y el 23 de julio, un aumento del 144 % respecto al año anterior. De ellos, más de la mitad lo hizo a Lampedusa. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas ( Frontex) estima que la ruta del Mediterráneo Central supone la mitad de los 232 350 “pasos fronterizos irregulares” hacia la UE en los primeros ocho meses de 2023, el número más alto para este periodo desde 2016. Pero, como indica la presidenta de la Cruz Roja italiana, Rosario Valastro, no es una cuestión de contar el récord de llegadas o de desembarcos, sino de dar respuesta “a una humanidad que sufre”.

¿Quiénes son? ¿Por qué vienen?

La isla de Lampedusa, a poco más de 100 kilómetros de la costa de Túnez, es por su proximidad a África la puerta de entrada a Europa para muchos inmigrantes que buscan una nueva vida. A bordo de las pateras que llegan a Lampedusa procedentes de Túnez se encuentran refugiados y migrantes de supervivencia de diferentes países africanos. La mayoría son hombres jóvenes y menores no acompañados, pero también hay mujeres, algunas embarazadas, y niños, aunque en menor número.

Pero esos factores no explican por qué estas personas se desplazan. Muchas salen de sus países huyendo de la persecución o no pueden regresar a sus países porque su vida está en peligro, por lo que son susceptibles de asilo, es decir, de protección internacional. Otras de las personas que llegan a Lampedusa se han visto forzadas desplazarse por razones climáticas, inestabilidad política y la falta de acceso a medios de vida y servicios básicos. Son los que se llaman migrantes de supervivencia que no responden a la definición de refugiado según la Convención de 1951.