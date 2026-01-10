Mundo

“Los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo”: EE. UU. bombardeó y amenazó al Estado Islámico

Una operación aérea estadounidense volvió a golpear posiciones del Estado Islámico en territorio sirio.

Redacción Mundo
10 de enero de 2026, 10:35 p. m.
Una nueva ofensiva aérea de EE. UU. tuvo como objetivo al Estado Islámico en varias zonas de Siria.
Una nueva ofensiva aérea de EE. UU. tuvo como objetivo al Estado Islámico en varias zonas de Siria. Foto: X - @CENTCOM

Las tensiones en Medio Oriente volvieron a escalar este sábado, luego de que Estados Unidos ejecutara una serie de ataques aéreos en territorio sirio contra posiciones vinculadas al Estado Islámico.

La ofensiva, confirmada por el mando militar estadounidense, se da como respuesta directa a un ataque ocurrido en diciembre, que dejó tres ciudadanos estadounidenses muertos, entre ellos dos militares y un civil.

“Esa emboscada, llevada a cabo por un terrorista de ISIS, resultó en la trágica muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense”, confirmó el CENTCOM.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos, esta acción forma parte de una operación militar en curso ordenada desde la Casa Blanca, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa del grupo extremista y evitar nuevas agresiones contra fuerzas estadounidenses y aliadas desplegadas en la región.

Una ofensiva como represalia por el ataque mortal en Palmira

De acuerdo con el reporte oficial, los bombardeos se realizaron al mediodía, hora de la costa este de Estados Unidos, y alcanzaron varios puntos estratégicos utilizados por el Estado Islámico en distintas zonas de Siria.

La operación se enmarca en una campaña iniciada a mediados de diciembre, tras una emboscada atribuida al grupo yihadista en la ciudad de Palmira.

Ese ataque, ocurrido el 13 de diciembre de 2025, acabó con la vida de dos soldados estadounidenses y de un intérprete civil que colaboraba con las fuerzas desplegadas en el país.

El operativo militar se originó luego de una emboscada que dejó tres estadounidenses muertos en Siria.
La ofensiva aérea hace parte de una campaña iniciada tras un ataque mortal ocurrido en Palmira en diciembre. Foto: X - @CENTCOM

“Esa emboscada, llevada a cabo por un terrorista de ISIS, resultó en la trágica muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense”, indicó CENTCOM.

Desde entonces, Washington aseguró que no dejaría el hecho sin respuesta y que intensificaría su presencia militar para reducir cualquier amenaza similar.

Las autoridades militares señalaron que estas acciones buscan no solo castigar a los responsables, sino también impedir que el grupo recupere fuerza o planee nuevos atentados contra personal estadounidense o socios regionales.

Un mensaje directo y sin matices desde Washington

Desde el Mando Central, se enfatizó que Estados Unidos mantendrá la persecución de quienes atenten contra sus fuerzas, sin importar el lugar en el que se encuentren.

“Nuestro mensaje sigue siendo contundente: si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia”, señaló el CENTCOM.

El mensaje fue claro: cualquier ataque contra soldados estadounidenses tendrá consecuencias. La cúpula militar aseguró que continuará actuando junto a aliados en la región para frenar la expansión del extremismo y garantizar la seguridad de sus efectivos.

