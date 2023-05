Los planes de Donald Trump tras el anuncio de Ron DeSantis de lanzarse por la nominación republicana

- Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP // Eva Marie UZCATEGUI / AFP

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este miércoles 24 de mayo su postulación para la investidura republicana de cara a las presidenciales de Estados Unidos de 2024, al tiempo que prometió liderar el “gran regreso estadounidense”.

DeSantis, de 44 años de edad, formalizó la candidatura en un documento entregado a la comisión electoral federal horas antes del lanzamiento mediático de su campaña a través de una charla con Elon Musk, vía Twitter, que estaba prevista a las 6:00 p. m. de Washington.

Sin embargo, en medio de problemas técnicos, el republicano publicó un video en la misma plataforma, donde formalizó su anuncio. “Soy Ron DeSantis y me presento a presidente para liderar nuestro gran regreso estadounidense”, dijo en la grabación.

FILE - Florida Gov. Ron DeSantis speaks during a fundraising picnic for Rep. Randy Feenstra, R-Iowa, May 13, 2023, in Sioux Center, Iowa. DeSantis will announce his 2024 presidential campaign in a Twitter Spaces event with Elon Musk on Wednesday, May 24. (AP Photo/Charlie Neibergall, File) - Foto: AP

El expresidente del país norteamericano, Donald Trump, junto a su equipo trabajan en un plan coordinado que busca ponerle un “alto” al ciclo mediático que se ha dado por el lanzamiento de la campaña presidencial de Ron DeSantis. Para esto, se tienen pensados varios videos y un ‘bombardeo’ en redes sociales que estará apoyado por reconocidos comentaristas conservadores de la misma línea de Trump.

Según informó la CNN, la estrategia implicará que algunos miembros del equipo de Trump se presenten en la ciudad de Miami, lugar en el que DeSantis tendrá una reunión con algunos donantes. El comité denominado “Make América Great Again”, también estará en la capital de Florida, al parecer, para hacer acciones políticas con un camión que emitirá un anuncio de ataque al frente del hotel en donde estará el gobernador de Florida.

FILE PHOTO: Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump reacts after arriving at Aberdeen International Airport in Aberdeen, Scotland, Britain May 1, 2023. REUTERS/Russell Cheyne/File Photo - Foto: REUTERS

El mensaje tendría una duración de 60 segundos en el que se presenta a DeSantis como “una criatura pantanosa” de Washinton que intentaba recordar los derechos cuando Trump era el presidente de los Estados Unidos. El anuncio político pretende mostrar un comparativo entre los dos políticos, dejando bien parado al expresidente.

Al parecer, Trump ya tendría grabado un video que publicaría en las próximas horas y el que funcionaría como respuesta al anuncio de la candidatura del gobernador de Florida. Sin embargo, aún no está claro si será publicado por el equipo de trabajo del expresidente o se planea guardarlo para un momento de mayor impacto.

Estas son las polémicas más grandes de Ron DeSantis

El periodo de gobierno de Ron DeSantis ha estado plagado de controversias, la mayoría de ellas debido a su extremismo y políticas ultraconservadoras que van en contra de la agenda mundial. Tan solo ayer, la Casa Blanca emitió fuertes declaraciones acerca de los peligros de la política de DeSantis después de que la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la organización de defensa de los derechos civiles más antigua de Estados Unidos, haya emitido una alerta en la que advierte del riesgo de viajar a Florida por las políticas “abiertamente hostiles” del gobernador republicano.

“Florida es abiertamente hostil para los afroamericanos, la gente de color y los individuos LGTBQ+. Comprendan antes de viajar a Florida que el estado de Florida devalúa y marginaliza las contribuciones de y los desafíos que afrontan los afroamericanos y otras comunidades de color”, señala la NAACP. Ante esto, la Casa Blanca respondió a través de la portavoz de Karine Jean-Pierre que: “Hemos hablado abiertamente sobre el impacto de las políticas equivocadas de los legisladores de Florida”.

Le hace la vida imposible a los migrantes

La aprobación de una ley que pone en jaque el futuro de muchos migrantes, generando incertidumbre y zozobra en una población que se ha afincado como una importante fuerza laboral en ese territorio.

Según refieren medios internacionales, la ley en cuestión se refiere a una iniciativa impulsada por Ron DeSantis, quien a través de este proyecto busca poner obstáculos a la firma de contratos laborales por parte de personas que no cuenten con la debida documentación, lo que significa una gran traba para millones de personas que están en Florida cumpliendo con el sueño americano.

Florida Gov. Ron DeSantis speaks during an Iowa GOP reception, Saturday, May 13, 2023, at The Hotel at Kirkwood Center in Cedar Rapids, Iowa. (Nick Rohlman/The Gazette via AP) - Foto: AP

DeSantis contra Mickey Mouse

El gobernador de Florida tiene una pelea cazada con el ratón más famoso del mundo, y es que desde que Disney se rehusó a apoyar una de sus políticas más controversiales, DeSantis decidió quitarle todos los beneficios que durante décadas el emporio fue adquiriendo.

El imperio del entretenimiento tenía bajo su poder, desde los años 60, un área de aproximadamente 100 km² en donde se ubican varios de sus famosos parques de diversiones, hoteles y resorts. Allí, podía gobernar, cobrar impuestos y más. Al gobernador pareció no molestarle esto durante varios años, pero cuando Disney salió a criticar su polémica ley Don’t Say Gay (no digas gay, en inglés) su indiferencia se terminó.

No digas gay

En Florida la palabra Gay ya no está permitida, o al menos no se puede utilizar en las escuelas primarias o de contextos educativos donde haya menores de edad presentes. DeSantis promulgó en 2022 una ley que prohibía la enseñanza o mención de cualquier cosa relacionada con la ideología de género o la comunidad LGBTI en escuelas primarias de Florida.

No a Ucrania

El gobernador DeSantis aseveró ante Fox News que, “aunque Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales, como asegurar las fronteras, abordar la crisis de preparación de nuestro Ejército, lograr la seguridad e independencia energética y controlar el creciente poder del Partido Comunista chino, enredarse en esta disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos”.