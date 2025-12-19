Mundo

Los visitantes a la Fontana di Trevi tendrán que pagar entrada para acceder al famoso lugar. Esto costará

Solo los residentes de la capital italiana seguirán disfrutando de la gratuidad.

Turistas en el Fuente de Trevi
Turistas en el Fuente de Trevi Foto: AFP

A partir de febrero, los turistas tendrán que pagar dos euros para acceder a la Fontana di Trevi en Roma, lo que debería aportar 6,5 millones de euros al año a la ciudad, anunció el viernes el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

El monumento, situado en una plaza pública, se podrá seguir viendo de lejos de forma gratuita, pero el acceso más cercano será solo para quienes tengan entrada, explicó Gualtieri en una rueda de prensa.

Solo los residentes de la capital italiana seguirán disfrutando de la gratuidad.

“A partir del 1 de febrero introducimos una entrada de pago para seis sitios” de la capital italiana, entre ellos la Fontana di Trevi, declaró. La entrada a los otros cinco sitios costará cinco euros.

Esta obra maestra barroca, construida en la fachada de un palacio, es uno de los lugares más populares de Roma, inmortalizada por “La dolce vita”, la película de Federico Fellini en la que Anita Ekberg invita a Marcello Mastroianni a unirse a ella en el estanque de la fuente.

Este monumento encabeza la lista de muchos visitantes que exploran la Ciudad Eterna, donde pedir un deseo y lanzar una moneda al agua es una tradición tan arraigada que las autoridades recogen miles de euros cada semana, que luego se entregan a la organización Cáritas.

Entre el 1 de enero y el 8 de diciembre, alrededor de nueve millones de turistas visitaron la zona justo delante de la fuente, una media de 30.000 personas al día, indicó Gualtieri.

La alcaldía ya había anunciado su intención de regular el acceso a la fuente debido a la afluencia excesiva en esta zona, que tiene mucha presencia de carteristas.

El consistorio calcula que la entrada de acceso a la Fontana di Trevi podría reportar 6,5 millones de euros al año, dijo.

No es la primera vez que las autoridades italianas introducen tarifas para los monumentos. El Panteón, una iglesia instalada en un antiguo templo romano, empezó a cobrar a los visitantes en 2023, y Venecia introdujo el año pasado una tasa de entrada turística en los periodos de mayor afluencia.

¿Qué está pasando con la famosa Fontana de Trevi?

La Fuente de Trevi está construida en el punto final de un antiguo acueducto romano, el Aqua Virgo, que fue inaugurado en el año 19 a. C. y todavía hoy sigue llevando agua a la fuente, de ahí su importancia y la razón de que sea un punto tan atractivo para turistas de todo el mundo.

Con información de AFP.

