Macron es retenido por la caravana de Trump: llamó al presidente desde la calle y el video se hizo viral

En el marco del inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reúne a múltiples jefes de Estado en la ciudad de Nueva York, un hecho insólito le ocurrió al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El mandatario sufrió un retraso inesperado después de que su comitiva se detuviera para permitir el paso del convoy de Donald Trump, quien llegaba a la ciudad para atender la agenda que se llevará a cabo en los próximos días.

En un video que se hizo viral en las redes sociales se puede ver a Macron salir de su vehículo, caminar por la calle en pleno Manhattan y en forma de broma llamó al presidente Trump y le pidió que despejara el paso.

New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass



In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

El inesperado incidente tuvo lugar cuando Macron salía de la ONU, donde anunció oficialmente el reconocimiento de Francia al Estado de Palestina.

Según informes de News Az, que citan a medios franceses, la comitiva presidencial de Trump habría detenido a Macron en una calle.

El informe también señala que un policía le dijo, indicando que la comitiva se acercaba: “Lo siento, señor presidente, todo está bloqueado en este momento”.

Según el informe, Macron habría llamado a su homólogo estadounidense para intentar solucionar el problema. “¿Sabes qué? Estoy atrapado en la calle porque todo está bloqueado para ti”, bromeó durante la llamada.

Emmanuel Macron hablando con uno de los policías que detenía el tráfico | Foto: x/@AlertaNews24

Aunque la calle finalmente fue reabierta, fue solo para peatones, lo que permitió al presidente francés continuar su conversación con Trump mientras estaba en la calle, mientras intentaba llegar a la embajada de Francia, según el Indian Times.

Usualmente, la Asamblea General de Naciones Unidas hace que el tráfico en Manhattan sea caótico. La prioridad la tiene el presidente de Estados Unidos, pero los mandatarios de otros países cuentan con la protección del servicio secreto, lo cual incluye vehículos blindados y personal de seguridad.

Por otro lado, Francia y varios países reconocieron oficialmente el “Estado de Palestina” desde el podio de la ONU, un gesto con miras a alcanzar la paz entre israelíes y palestinos, que, aunque histórico, sigue siendo principalmente simbólico.

“Francia reconoce hoy el Estado de Palestina”, “por la paz entre los pueblos israelí y palestino”, declaró solemnemente el presidente francés, Emmanuel Macron, entre aplausos, en una conferencia centrada en la solución de dos Estados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, interviene en una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). | Foto: Getty Images