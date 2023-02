Madre de 7 hijos da a luz a quintillizos en Polonia: “teníamos más posibilidades de ganar la lotería que de tener tantos bebés”

Un gran día de los enamorados tuvo Dominika Clarke, una madre polaca que se ha dedicado a la maternidad y a cuidar de sus siete hijos y quien recibió una sorpresa que la hizo sentirse “mejor de lo esperado”.

Dominika dio a luz quintillizos, algo que de forma natural ha sido catalogado como extremadamente improbable y sucede uno cada 52 millones de embarazos. “Habíamos planeado tener un octavo hijo, pero resultó que llegaron muchos más”, dijo a los periodistas, junto a su marido británico Vince.

Como era de esperarse, los bebés nacieron por cesárea a las 29 semanas de edad, lo que corresponde a la primera semana del octavo mes de gestación, cuando la mujer se encuentra en el tercer trimestre, lo cual ha requerido que los bebés necesiten asistencia respiratoria.

“Los padres de los quintillizos Dominika y Vince Clarke durante una conferencia de prensa en el Hospital Universitario de Cracovia”, reportaron medios locales.

“Esperamos llegar al momento feliz de su salida del hospital”, declaró por su parte Ryszard Lauterbach, jefe del servicio de neonatología del hospital de Cracovia, mientras que sus padres cumplían la difícil tarea de ponerle un nombre a cada uno de ellos.

Los niños, tres niñas y dos niños, se llaman Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose y Henry James, “Teníamos más posibilidades de ganar la lotería que de tener tantos bebés”, añadió la madre, recién dio a luz.

La madre de los quintillizos calificó su embarazo de “milagro” porque, según el hospital, las posibilidades de concebir cinco bebés juntos son de 1 entre 52 millones, “Como matemática, me gustan esas estadísticas”, dijo en tono efusivo Dominika.

Según el portal Lifo, los bebés pesan entre 710 y 1.400 gramos y actualmente se encuentran en incubadoras, bajo control respiratorio, pero los médicos dicen que todos gozan de buena salud, “Si tienes un sistema, un enfoque tranquilo y una actitud positiva, entonces puedes tener una vida muy cómoda con tantos niños”, dijo Clarke.

La historia también la trajeron medios locales como el Wiadomosci, que cuenta que Dominika es polaca y Vince es británico, luego de estudiar en la Universidad de Ciencia y Tecnología AGH, Dominika partió hacia Gran Bretaña para experimentar una vida diferente. Trabajó en una escuela como profesora de inglés y matemáticas. Allí conoció a Vince. La amistad se convirtió en amor.

Los niños no sabían al principio que habría cinco hijos más. - Hablamos de tres. No queríamos asustarlos. Tampoco queríamos que fueran a la escuela y difundieran esa noticia - dijo la madre de los quintillizos durante la conferencia de prensa del martes. Dominika señaló que luego del nacimiento y de informar a sus hermanos mayores, solo hubo alegría, según narra el portal Wiadomosci.

Insólito: mujer da a luz a una bebé de más de cinco kilos en Brasil

Luego de que los médicos le aseguraran a Luciana Brandt, una mujer de 41 años, residente de Brasil, que no podría tener hijos debido a que había llegado a la menopausia de manera temprana, ella los sorprendió dando a luz a una pequeña de cinco kilos.

Brant quería ser mamá y guardaba la esperanza de serlo, a pesar de que varios médicos le habían dicho que no tendría posibilidad por su menopausia, y poco después se enteró de que, contra todo pronóstico, estaba embarazada.

El embarazo fue normal y, tras nueve meses de gestación, dio a luz a la pequeña María Victoria. Pero el milagro del nacimiento fue aún más inesperado, pues la pequeña nació de cinco kilos, peso inusual en un recién nacido que llega a pesar cerca de 3,5 kilos.

La bebé nació por cesárea y midió 51 centímetros. Los médicos aseguraron que se trató de un parto normal y que, tras dos días de esta en el hospital, madre e hija fueron dadas de alta sin complicaciones.

“Ella era muy esperada, ya que tengo 41 años y mi médico me dijo que ya no tenía suficientes óvulos para quedar embarazada nuevamente. Esto debido a mi menopausia temprana. Mantuve la fe en Dios. Estoy feliz por su llegada, pero nunca imaginé que pesaría 5 kilos”, dijo la protagonista de esta historia a The Mirror.

*Con información de AFP.