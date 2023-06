Madre volvió a ver a su hija cinco años después, pero en el reencuentro sucedió algo inesperado

El reencuentro de una madre con su hija, a quien no veía desde hacía cinco años, estuvo rodeada de un hecho que quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales.

En las imágenes se ve el momento en que la madre llega al apartamento y es recibida en la puerta por uno de sus hijos, quien le pregunta quién le había regalado un ramo de flores que la mujer traía en las manos.

Ella le responde y seguidamente, el joven le dice que una persona la está esperando en el comedor. De hecho, casi al comienzo del video hay un movimiento del celular y se ve a una mujer sentada en uno de los asientos del comedor.

“Un ramito de flores, ¿quién te regaló eso?”, le pregunta, luego de que la mujer se limpia los zapatos con unos tapetes que se encuentran a la entrada del apartamento. “Nicolás, Esteban, el dueño...” le responde.

“Tienes una visita hoy...”, le dice seguidamente el hijo. Y la madre se dirige hacia la persona que está en la casa, quien se levanta del asiento para darle un beso en la mejilla.

Ella no repara quién es, en un primer momento, le dice hola y se saludan amablemente. Tras un breve beso en la mejilla, la mujer grita, ya consciente de que se trataba su hija, a quien no veía desde hacía cinco años.

La madre se dirige hacia la persona que se levanta del asiento para darle un beso en la mejilla. - Foto: Tomi Montero/TikTok/tomi_moreno/captura de video

Enseguida, la mujer deja todo en la mesa, las llaves y el ramo de flores que tenía en la mano y sigue gritando de la emoción, mientras se toma la cara con las manos, da unos pasos hacia la sala y regresa hacia donde está su hija mientras dice: “Ay, me muero”.

Tras eso se funden en un abrazo que casi no termina, mientras la madre no para de llorar. “Se me aflojó el cuerpo”, dijo, y procedió a sentarse en uno de los asientos, echándose aire con una de las manos.

“Déjame componer”, mientras pone la cabeza en la mesa mientras sigue llorando. Hijo e hija comentan también emocionados el reencuentro. El usuario de la cuenta en TikTok Tomi Montero tituló el video “Reacción de mi mamá al ver a mi hermana después de casi cinco años” y el cual se hizo viral.

Enseguida la mujer deja todo en la mesa, las llaves y el ramo de flores, que tenía en la mano y sigue gritando, mientras se toma la cara con las manos, da unos pasos hacia la sala y regresa donde está su hija mientras dice: “Ay, me muero”. - Foto: Tomi Montero/TikTok/tomi_moreno/captura de video

Otro video del encuentro con la familia

Previamente, en otro video, el joven compartió otra publicación, esta vez del encuentro con su hermana, a quien no veía en todo ese tiempo y también de manera sorpresiva.

En las imágenes se le ve sentado en un establecimiento público al aire libre. De un momento a otro aparece la joven, quien se acerca después de confirmar que se trataba su hermano.

El muchacho se levanta visiblemente sorprendido y se dirige hacia ella tras lo cual se funden también en un gran abrazo que dura varios segundos.

“Hace unas semanas te iba a mandar un TikTok para decirte, “cuándo nos ibas a sorprender así. No lo puedo creer”, le dijo el joven a su hermana.

Previamente, en otro video, el joven compartió otra publicación, esta vez del encuentro con su hermana, a quien no veía ese tiempo y también de manera sorpresiva. - Foto: Tomi Montero/TikTok/tomi_moreno/captura de video

Entre tanto, una persona, quien lo acompañaba en la mesa en la que se puede ver una botella, al parecer de agua, y un cenicero con cigarrillos, sigue grabando.

“Hace 10 días mi hermana volvía de Europa después de 4 años, claramente si avisar”, se lee en el texto que acompañó el video.