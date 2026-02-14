Mundo

María Corina Machado dice que Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela

La dirigente opositora también pidió pasar de las palabras a las acciones a nivel internacional para impulsar un cambio político en Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de febrero de 2026, 1:25 p. m.
María Corina Machado participó en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania.
María Corina Machado participó en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania. Foto: AP

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo este sábado que los gobiernos de Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas. Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió funciones de forma interina y adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos bajo la presión de EE. UU.

Delcy Rodríguez cuestiona a María Corina Machado y le envía advertencia si regresa a Venezuela

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones que ya está teniendo en la región”, aseguró Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2025, en un discurso telemático durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

“Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura”, prosiguió en inglés durante su intervención.

Mundo

Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela

Mundo

Países europeos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con “una toxina rara” de una rana dardo

Mundo

Ella es Ju-ae, la joven hija de 13 años que Kim Jong-un habría elegido como su sucesora para liderar Corea del Norte

Mundo

Este es el país con más feriados en Latinoamérica en 2026: ¿en qué posición está Colombia en este ‘ranking’?

Mundo

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., desconoce si Rusia “va en serio” a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

Mundo

Alejandra y María Antonia Montoya, la niña de la carta viral, narran en SEMANA su calvario tras 128 días detenidas por el ICE

Mundo

Libertad a medias: los presos políticos venezolanos narran los dolores que vivieron y cuentan por qué la felicidad no es completa

Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos: derriban otra presunta narcolancha y mueren tres personas

Mundo

Sin consenso: Asamblea Nacional de Venezuela aplaza aprobación de esperada ley de amnistía

Mundo

Delcy Rodríguez cuestiona a María Corina Machado y le envía advertencia si regresa a Venezuela

Tanto Cuba, con Miguel Díaz-Canel al frente, como Nicaragua, gobernada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, son aliados del chavismo gobernante en Venezuela.

María Corina Machado participó en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania.
María Corina Machado participó en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania. Foto: AP

Machado vivía en la clandestinidad y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense para recoger el Nobel de la Paz en Oslo.

La opositora decidió entregarle la medalla al presidente Donald Trump, un gesto que el mandatario calificó de “maravilloso”.

Machado ha dicho estar dispuesta a volver a su país pese al arresto domiciliario dispuesto contra uno de sus más cercanos aliados, Juan Pablo Guanipa, pocas horas después de su excarcelación.

Asamblea Nacional de Venezuela aplaza aprobación de esperada ley de amnistía

“Permiso, no”, respondió la opositora al preguntársele si necesitaba que Estados Unidos facilitara o permitiera el regreso a su país. “Pero ciertamente diría que nosotros deseamos que tengamos coordinación”, apuntó.

En su ponencia, Machado auguró una transición a la democracia en Venezuela “ordenada” y “pacífica”, y señaló que espera convertirse en presidenta “en el momento adecuado”.

Aunque Trump la ha recibido y ha declarado que el objetivo político en Venezuela es la celebración de elecciones y la transición democrática, en sus más recientes declaraciones omite mencionar ese aspecto.

Delcy Rodríguez, María Corina Machado
Delcy Rodríguez, María Corina Machado Foto: AP, AFP ,ADOBE

Desde la caída de Maduro, Rodríguez ha dado un vuelco su relación con Estados Unidos, rota desde 2019, con una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera y ofrece condiciones atractivas para las empresas estadounidenses.

Trump mantiene una buena relación con Rodríguez. El viernes, aseguró que la mandataria está haciendo “un gran trabajo”.

Machado pide pasar de las palabras a las acciones

La dirigente opositora también pidió pasar de las palabras a las acciones a nivel internacional para impulsar un cambio político en Venezuela y defendió su decisión de entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump.

María Corina Machado revela cuándo podrían ser las próximas elecciones en Venezuela. La fecha sorprende

“Ciertamente, varios países han sido muy activos en términos de denunciar los crímenes contra la humanidad y las redes de corrupción que operan en Venezuela. Hoy en día creemos que necesitamos mucho más que eso, porque necesitamos, como dije, movernos de las declaraciones de acción a las acciones”, afirmó Machado durante una entrevista en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En concreto, Machado abogó por “bloquear los flujos de dinero” que el Gobierno venezolano utiliza “para la represión, la corrupción y el aumento de las actividades criminales. Necesitamos bloquear esos flujos. Necesitamos apoyar medidas objetivas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela”, argumentó. De hecho, cifró en 20.000 los detenidos por motivos políticos durante los gobiernos de Maduro y Hugo Chávez.

La dirigente opositora defendió la necesidad de “aislar” a las élites del Gobierno venezolano y de aislar también “la penetración extrahemisférica en Venezuela, que también ha sido identificada”, en referencia a la colaboración de Caracas con países como Irán o Rusia.

María Corina Machado atiende una rueda de prensa en Washington
María Corina Machado atiende una rueda de prensa en Washington Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz

De hecho, Machado destacó que la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “es una parte esencial del cártel. Ella fue la arquitecta y supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva y ella es la principal conexión con Rusia, Irán, Cuba y demás. Todo el mundo lo sabe”, advirtió. “Todos sabemos que esto no es sostenible. Todos sabemos que esta es una fase en la que la restauración”, subrayó.

*Con información de AFP y Europa Press

Más de Mundo

María Corina Machado participó en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania.

María Corina Machado dice que Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela

Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela

Alexei Navalni murió en 2024 en circunstancias extrañas.

Países europeos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con “una toxina rara” de una rana dardo

Esta fotografía, tomada el 31 de diciembre de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 1 de enero de 2026, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un, su hija Kim Ju Ae (centro) y su esposa Ri Sol Ju (izquierda) presenciando una celebración de Año Nuevo en el Estadio del Primero de Mayo en Pyongyang.

Ella es Ju-ae, la joven hija de 13 años que Kim Jong-un habría elegido como su sucesora para liderar Corea del Norte

Calendario 2026

Este es el país con más feriados en Latinoamérica en 2026: ¿en qué posición está Colombia en este ‘ranking’?

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., desconoce si Rusia “va en serio” a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

VACACIONES DE PESADILLA

Alejandra y María Antonia Montoya, la niña de la carta viral, narran en SEMANA su calvario tras 128 días detenidas por el ICE

Libertad a medias

Libertad a medias: los presos políticos venezolanos narran los dolores que vivieron y cuentan por qué la felicidad no es completa

Narcolancha

Nuevo ataque de Estados Unidos: derriban otra presunta narcolancha y mueren tres personas

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Noticias Destacadas