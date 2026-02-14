María Corina Machado dice que Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo este sábado que los gobiernos de Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas. Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió funciones de forma interina y adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos bajo la presión de EE. UU.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones que ya está teniendo en la región”, aseguró Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2025, en un discurso telemático durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

“Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura”, prosiguió en inglés durante su intervención.

Tanto Cuba, con Miguel Díaz-Canel al frente, como Nicaragua, gobernada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, son aliados del chavismo gobernante en Venezuela.

María Corina Machado participó en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania. Foto: AP

Machado vivía en la clandestinidad y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense para recoger el Nobel de la Paz en Oslo.

La opositora decidió entregarle la medalla al presidente Donald Trump, un gesto que el mandatario calificó de “maravilloso”.

Machado ha dicho estar dispuesta a volver a su país pese al arresto domiciliario dispuesto contra uno de sus más cercanos aliados, Juan Pablo Guanipa, pocas horas después de su excarcelación.

“Permiso, no”, respondió la opositora al preguntársele si necesitaba que Estados Unidos facilitara o permitiera el regreso a su país. “Pero ciertamente diría que nosotros deseamos que tengamos coordinación”, apuntó.

En su ponencia, Machado auguró una transición a la democracia en Venezuela “ordenada” y “pacífica”, y señaló que espera convertirse en presidenta “en el momento adecuado”.

Aunque Trump la ha recibido y ha declarado que el objetivo político en Venezuela es la celebración de elecciones y la transición democrática, en sus más recientes declaraciones omite mencionar ese aspecto.

Delcy Rodríguez, María Corina Machado Foto: AP, AFP ,ADOBE

Desde la caída de Maduro, Rodríguez ha dado un vuelco su relación con Estados Unidos, rota desde 2019, con una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera y ofrece condiciones atractivas para las empresas estadounidenses.

Trump mantiene una buena relación con Rodríguez. El viernes, aseguró que la mandataria está haciendo “un gran trabajo”.

Machado pide pasar de las palabras a las acciones

La dirigente opositora también pidió pasar de las palabras a las acciones a nivel internacional para impulsar un cambio político en Venezuela y defendió su decisión de entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump.

“Ciertamente, varios países han sido muy activos en términos de denunciar los crímenes contra la humanidad y las redes de corrupción que operan en Venezuela. Hoy en día creemos que necesitamos mucho más que eso, porque necesitamos, como dije, movernos de las declaraciones de acción a las acciones”, afirmó Machado durante una entrevista en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En concreto, Machado abogó por “bloquear los flujos de dinero” que el Gobierno venezolano utiliza “para la represión, la corrupción y el aumento de las actividades criminales. Necesitamos bloquear esos flujos. Necesitamos apoyar medidas objetivas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela”, argumentó. De hecho, cifró en 20.000 los detenidos por motivos políticos durante los gobiernos de Maduro y Hugo Chávez.

La dirigente opositora defendió la necesidad de “aislar” a las élites del Gobierno venezolano y de aislar también “la penetración extrahemisférica en Venezuela, que también ha sido identificada”, en referencia a la colaboración de Caracas con países como Irán o Rusia.

María Corina Machado atiende una rueda de prensa en Washington Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz

De hecho, Machado destacó que la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “es una parte esencial del cártel. Ella fue la arquitecta y supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva y ella es la principal conexión con Rusia, Irán, Cuba y demás. Todo el mundo lo sabe”, advirtió. “Todos sabemos que esto no es sostenible. Todos sabemos que esta es una fase en la que la restauración”, subrayó.

*Con información de AFP y Europa Press