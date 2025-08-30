María Corina Machado hace llamado a los gobiernos del “hemisferio” para que tomen una postura frente a Nicolás Maduro

María Corina Machado envió un contundente mensaje a los gobiernos del hemisferio, para que tomen una postura frente al régimen de Nicolás Maduro, acusado por los Estados Unidos de liderar el cartel de los Soles.

La líder de la oposición en Venezuela, en entrevista con el noticiero VOZ News, se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, asegurando que estas “movilizaciones” no son “contra los venezolanos, sino contra una estructura del narcotráfico”.

“O están con una estructura del crimen y con quien es el tirano que viola los derechos humanos, comete crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, o están con el pueblo de Venezuela, la justicia y la democracia”, manifestó Machado a los gobiernos del hemisferio.

También envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela, a quienes les pidió que tomen una postura frente al régimen de Maduro. “Todo se va a saber y la historia va a ser implacable con aquellos que hagan lo correcto y con aquellos que no hagan nada, que pretenden mantenerse neutrales ante el horror de lo que ocurre en Venezuela”, dijo al medio.

En medio de la creciente tensión por el despliegue de las fuerzas estadounidenses el mar Caribe, la líder opositora publicó recientemente un emotivo video en sus redes sociales, donde hace eco de la “economía destrozada con un potencial inigualable” que tiene Venezuela, asegurando que lo que viene para el país será mucho mejor para sus ciudadanos.

“Aquí puedes ver, en solo cuatro minutos, el sueño de millones de ciudadanos que ya estamos listos para el retorno de la democracia y un auge económico y social nunca antes visto en la historia de nuestro país”, dice el mensaje publicado por Machado.

¡Esta es la Venezuela que viene!



Aquí puedes ver, en sólo 4 minutos, el sueño de millones de ciudadanos que ya estamos listos para el retorno de la democracia y un auge económico y social nunca antes visto en la historia de nuestro país.



La Transición ya empezó. Te… pic.twitter.com/7K5VykhE1B — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 28, 2025

“La transición ya empezó. Te presento la Venezuela, tierra de gracia que estamos construyendo. ¿Tú qué harás en esa Venezuela? Escribe en los comentarios dónde y qué te ves haciendo”, escribió la líder de la oposición, quien vienen metiendo presión al régimen de Venezuela.

En medio de la coyuntura, Machado también denunció que el régimen de Nicolás Maduro impuso un reclutamiento forzoso a empleados públicos y sectores profesionales para que se inscriban como milicianos en distintas ciudades del país.