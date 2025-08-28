María Corina Machado denuncia que régimen de Nicolás Maduro obligó a funcionarios a enlistarse como milicianos

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que el régimen de Nicolás Maduro impuso un reclutamiento forzoso a empleados públicos y sectores profesionales para que se inscriban como milicianos en distintas ciudades del país. Según sus palabras, se trata de un intento desesperado de reforzar la estructura de defensa oficialista en medio de un creciente malestar social y fracturas dentro de las Fuerzas Armadas.

“Desde el fin de semana hubo una orden obligatoria a todos los empleados públicos, militares, policías, bomberos, maestros, enfermeros, de que tenían que ir obligatoriamente a todas las plazas Bolívar de Venezuela (…) a inscribirse como milicianos y que les entregaran armas y equipos”, afirmó Machado en entrevista con La Voz de América.

Machado aseguró que el régimen amenazó a los funcionarios que se negaran a asistir a estas convocatorias. “Y los que no fueran les decían que les quitaban sus empleos, les quitaban las bolsas de comida, los bonos, etc.”, relató.

María Corina Machado, líder venezolana. | Foto: getty images

Sin embargo, la dirigente resaltó que las plazas Bolívar, presentes en todas las ciudades y pueblos del país, permanecieron vacías durante la jornada. “Fue realmente impresionante ver las plazas Bolívar de toda Venezuela vacías. La gente se rebeló”, agregó.

La opositora contextualizó estas medidas dentro de la profunda crisis económica que atraviesan los venezolanos. “¿Cómo comprenderás a un venezolano que gana un dólar al día con una pensión de tres dólares al mes? ¿Vas a querer salir a hacer qué? ¿A defender la dignidad de quien lo ha sometido en la miseria más absoluta mientras ellos se esconden?”, cuestionó.

Machado también afirmó que el régimen busca extender este proceso a los jóvenes en comunidades del interior del país. “Empezaron efectivamente con un proceso que ha sido reportado en distintas partes del país, de que están buscando jóvenes en todas las distintas comunidades. ¿Pero con qué se están encontrando? Con las madres. Con las madres que van a defender a sus hijos”, advirtió.

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. | Foto: AFP

Para la dirigente, este escenario confirma el desgaste interno del chavismo y las divisiones dentro de sus propias filas. “Esto es un acto desesperado, pero muy revelador de lo que tú dices, las enormes fracturas y divisiones que ya existen dentro del régimen venezolano”, sostuvo.