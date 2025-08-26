Suscribirse

Venezuela patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales ante despliegue militar de EE. UU.

Nicolás Maduro denuncia como una “escalada de acciones hostiles” la movilización estadounidense.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

26 de agosto de 2025, 10:35 p. m.
Foto: Getty Images

Venezuela informó el martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales, en medio de una nueva tensión con Estados Unidos, que también anunció un despliegue militar en el Caribe sur.

Las autoridades venezolanas informaron la víspera la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una “escalada de acciones hostiles” la movilización estadounidense.

Foto: Montaje El País: AFP

La administración de Donald Trump, por su parte, sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela.

Pero la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4.000 marines, a los que se les suman otros dos buques, coincide con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y la declaratoria como organización terrorista del llamado cartel de los Soles, una supuesta narco banda que encabeza el presidente venezolano.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció en un video en redes sociales un “despliegue importante de drones con distintas misiones” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.

Foto: X/@StateINL

“Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”, añadió.

En vista de la alzada del conflicto y el reforzamiento de las fuerzas por parte de Estados Unidos, Maduro abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran, tiene una alta carga ideológica.

Según el presidente de Venezuela, cuenta ya con unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, una cifra que expertos cuestionan.

Foto: Getty Images

Una posible invasión estadounidense es una tema que surge en las calles de Venezuela, entre bromas y preocupación, entre incrédulos y alguno que otro opositor esperanzado. “Creo que lo que estamos viendo representa un intento por crear ansiedad en esferas del gobierno y obligar a Maduro a negociar algo”, explicó a la AFP el analista Phil Gunson, del Crisis Group.

Caracas exigió además este martes en Naciones Unidas “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe”, según un comunicado. El canciller Yván Gil pidió el “apoyo” del secretario general de la ONU, António Guterres, para “restablecer la sensatez”.

Trump impulsó en su primer gobierno una política de máxima presión contra Maduro, con una batería de sanciones que incluyó un embargo petrolero aún vigente.

*Con información de AFP.

